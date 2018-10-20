BM'den Kaşıkçı çağrısı: Suçlular sorumlu tutulmalı

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Kaşıkçı'nın ölümünden derin üzüntü duyduğunu bildiren Guterres'in suçluların sorumlu tutulması çağrısında bulunduğu ifade edildi.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Kaşıkçı'nın ölümünün doğrulanmasının ardından konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Guterres'in, Kaşıkçı'nın ölümünden derin üzüntü duyduğunu, ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı dilediğini bildirdi.
Dujarric, BM Genel Sekreteri'nin, Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili hızlı, kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma yapılmasını istediğini belirterek, suçluların sorumlu tutulması çağrısında bulunduğunu ifade etti.
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