BM'den İsrail'in hava saldırısına kınama

Misafir 29 Ekim 2018 22:28 Yahudiler de acıma duygusu yok bence zaten ömürlerini arapları ve müslümanları katlederek geçiriyorlar böyle bir ömürmü olur hayatmı olur. ama başkalarıda kendilerini öldürdüğü zaman hemen veryansın ediyor Yahudiler. Filistinliler ordu kurmalı yoksa başka bir çözüm yok bence.