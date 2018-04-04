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BM'den Fransa'ya: Sığınmacılara su verin!

BM'den Fransa'ya: Sığınmacılara su verin!

Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde faaliyet gösteren insan hakları uzmanları, Fransa hükümetine ülkede bulunan az sayıda sığınmacı ve göçmenlere temiz su ve hijyen hizmeti sağlanması yönünde çağrıda bulundu.

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Eklenme Tarihi: 04-04-2018 21:04 - Güncelleme: 04-04-2018 21:04

Güvenli içme suyu ve hıfzıssıhha konusunda BM Özel Raportörlüğü yapan Leo Heller'in öncülük ettiği BM uzmanları, ortak yazılı açıklama yaparak Fransa'nın ülkedeki sığınmacı ve göçmenlere karşı politikasını eleştirdi.
 
Açıklamada, Calais, Grande-Synthe, Tatinghem, Angres et Dieppe sığınmacı kamplarıyla Fransa'nın kuzeyindeki diğer bölgelerindeki sığınmacı ve göçmenlerin yeterli sayıda acil barınak, temiz su, tuvalet ve çamaşırhaneden mahrum olduğunun altı çizildi.

"SIĞINMACILARA SU VERİN" ÇAĞRISI

Calais kampında 900, Grande-Synthe'de 350 sığınmacının kaldığı, diğer kamplardaki sığınmacı sayısının ise bilinmediği aktarılan açıklamada, Fransa hükümetine ülkedeki sığınmacı ve göçmenlere daha fazla temiz su ve hijyen hizmeti sağlaması yönünde çağrıda bulunuldu.

"FRANSA'DA İNSANLIK DIŞI BİR DURUMLA KARŞI KARŞIYALAR"

BM Özel Raportörü Heller, Fransa'ya tepki göstererek, "Grande-Synthe'dekispor merkezine kabul edilmeyenler de dahil olmak üzere Fransa'nın kuzey kıyısı boyunca göçmenler ve sığınmacılar insanlık dışı bir durumla karşı karşıya kalıyorlar, bazıları tuvaletleri olmayan çadırlarda yaşıyor ve kendilerini kirli nehirlerde veya göllerde yıkıyorlar." ifadelerini kullandı.

Özellikle Calais Sığınmacı Kampı'ndaki kötü şartlar ve sığınmacılara karşı kötü muameleden dolayı BM uzun zamandır Fransız hükümetini eleştiriyor.

BELEDİYE BAŞKANI "SU VERMEYECEĞİZ" DEMİŞTİ

Fransa'da daha önce Calais ve çevresindeki sığınmacı kamplarında su ve yemek verilmesi konuları tartışmalara neden olmuştu. Calais Belediye Başkanı Natacha Bouchart, mahkemenin sığınmacılara su verilmesi yönündeki kararının Danıştay tarafından onaylanması üzerine karara uymayacağını belirtmişti.

Son olarak devletin üstlendiği bölgedeki sığınmacılara yemek ve içecek dağıtımı uygulaması gündeme gelmiş, ilk gün dağıtılan yemeği almaya sadece iki kişi gelmişti.

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