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BM'den flaş Suriye adımı! İran, Türkiye ve Rusya ile...

BM'den flaş Suriye adımı! İran, Türkiye ve Rusya ile...

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, yeni Suriye anayasası için Türkiye, İran ve Rusya'yla Eylül ayının başında Cenevre'de görüşeceklerini açıkladı. Öte yandan Almanya, Rusya ve Fransa Türkiye ev sahipliğinde 7 Eylül'de İstanbul'da bir araya gelecek. Bir sonraki toplantı da Türkiye, Rusya ve İran'ın katılımıyla Tahran'da gerçekleştirilecek.

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Eklenme Tarihi: 31-07-2018 11:57 - Güncelleme: 31-07-2018 12:26

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, yeni Suriye anayasası için Türkiye, İran ve Rusya'yla bir araya geleceklerini açıkladı. Mistura, görüşmenin eylül ayının başında, Cenevre'de gerçekleşeceğini söyledi. Öte yandan Güney Afrika'daki BRICS toplantısının ardından Almanya, Rusya ve Fransa Türkiye ev sahipliğinde 7 Eylül'de İstanbul'da bir araya gelecek. Bir sonraki toplantı da; Türkiye, Rusya ve İran'ın katılımıyla Tahran'da gerçekleştirilecek.

İLK GAYRIRESMİ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ... Gazetecilere konuşan de Mistura, garantör ülkeler Rusya, Türkiye ve İran'dan yetkililerle Suriye anayasa komisyonuna ilişkin gayri resmi bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade etti. De Mistura "Görüşme faydalı geçti" dedi. Görüşmeye katılan bir kaynak da daha önce Sputnik'e yaptığı açıklamada toplantının Soçi'de saat 10:00'da başlayacağı bilgisini vermişti. Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev de dün gazetecilere vediği demeçte, görüşmenin ana gündeminde Suriye'de bir anayasa komisyonunun oluşturulması olduğunu belirtmişti. Dün ayrıca kapalı formatta görüşmeler gerçekleştirilmiş, bunlardan birinde mahkumların serbest bırakılmasına ilişkin çalışma grubu bir araya gelmişti.Soçi'de gerçekleştirilen Astana formatındaki 10. tur görüşmeleri bugün sona erecek.

ABD'NİN EKONOMİK SAVAŞINA KARŞI ÖNLEM... Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, 7 Eylül'de yapılacak dörtlü zirvede ABD'nin başlattığı 'ekonomik savaş'a karşı alınacak önlemlerin konuşulması bekleniyor. Ülkelerin ekonomik yaptırımlara karşılık nasıl hareket etmesi gerektiği, hangi adımların atılabileceği toplantı da gündeme gelecek başlıklar olacak. 

7 Eylül'deki toplantı ayrıca Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa'nın bir araya geldiği nadir toplantılardan biri olacak. Söz konusu toplantıda Suriye'nin yanı sıra İran ile ilgili gelişmeler, mülteci meselesi, ikili ekonomik ilişkiler gibi kritik gündem başlıklarının görüşülmesi planlanıyor.

ABD'NİN İRAN'A YÖNELİK AMBARGOSU MASAYA YATIRILACAK... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BRICS'te de gündeme getirdiği yerli parayla ticaret konusunu bu toplantıda da gündeme getirmesi bekleniyor. Bu toplantının yanı sıra, Türkiye, Rusya ve İran'ın Suriye'nin geleceğiyle ilgili konuları görüştüğü 3 ayaklı zirvenin son ayağı önümüzdeki süreçte Tahran'da gerçekleştirilecek. Tahran'daki toplantıda da bölgesel konuların yanı sıra ABD'nin İran'a yönelik ambargosu masaya yatırılacak.

ERDOĞAN'IN O SÖZLERİ HATIRLATILDI... Gazetede yer alan haberde, Türkiye'nin, BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) oluşumunun yanı sıra Şangay 5'lisinin de (Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan) dünya ticaretinde yaşanan sıkıntılara karşı devreye alınabileceği görüşünde olduğu belirtildi. Haberde, Erdoğan'ın "Görüşmeleri zenginleştirerek, temenni ederiz ki bu konuda olumlu adımlar atalım. Ben neden baştan beri, 'Şangay 5'lisi, Şangay 5'lisi' deyip duruyorum. Kendilerine de söylüyorum. Şangay 5'lisinde hayırlısıyla hedefe varırsak olay çok daha farklı gelişir. Biraz sabır" ifadesine de yer verildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • hakan 31 Temmuz 2018 12:18 suriyeye irana karşı değil amerikaya karşı toplantılar yapılırsa dünya rahatlayacaktır. abd yayılmacı saldırganlığı artık bitirilmeli. 60 yıldır dünya hiç olmadığı kadar kötüye gitti...

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