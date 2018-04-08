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BM'den flaş Doğu Guta atağı

BM'den flaş Doğu Guta atağı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'de rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'nın Duma ilçesinde sivillere karşı kimyasal silah kullanımından 'derin endişe' duyduğunu belirterek, bu 'iğrenç' saldırıya ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlatılması çağrısı yaptı.

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Eklenme Tarihi: 08-04-2018 20:29 - Güncelleme: 08-04-2018 20:29

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'de rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'nın Duma ilçesinde son 36 saatte artan hava saldırıları ve bombardımanda sivillerin hayatını kaybetmesinden 'son derece endişe duyduğunu'  belirtti.

Saldırılarda birkaç sağlık merkezinin de zarar gördüğünü belirten Guterres, bütün taraflara çatışmaları durdurma ve BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye'de ateşkes talep eden 2401 sayılı kararını uygulama çağrısında bulundu. Duma ilçesinde sivillere karşı kimyasal silah kullanımından 'derin endişe' duyduğunu belirten Guterres, bu 'iğrenç' saldırıya ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlatılması gerektiğini vurguladı.

78 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Suriye'deki krize askeri çözüm bulunamayacağını yineleyen Guterres, sivillerin korunması uluslararası insani hukuk ve insan haklarına saygı duyulması ve insani erişime izin verilmesi çağrısı yaptı. Suriye'de rejimin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil hayatını kaybetti.

FRANSA DA ÇAĞRI YAPTI

Fransa, Suriye'de rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'nın Duma ilçesinde 78 kişinin ölümüne neden olan kimyasal silah saldırısı üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) acil toptantıya çağırdı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, yaptığı yazılı açıklamada Doğu Guta'yı kuşatma altında tutan ve bombardımanı sürdüren Suriye rejimini kınadı.

Le Drian Duma'daki kimyasal silah saldırısından son derece endişe duyduğunu belirterek, Doğu Guta'daki durumun görüşülmesi için BMGK'den acil toplanmasını talep etti.

Açıklamada, toplantının ne zaman yapılacağına ilişkin bilgi verilmedi.

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