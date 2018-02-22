BM'den Doğu Guta için acil ateşkes çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el-Hüseyin, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin abluka altında tuttuğu Doğu Guta'ya 4 Şubat'tan bu yana düzenlenen saldırılarda 346 sivilin yaşamını yitirdiğini ve 878 sivilin yaralandığını belgelediklerini belirterek, acil ateşkes çağrısında bulundu.

Hüseyin yaptığı yazılı açıklamada, Doğu Guta'da yüz binlece sivilin son 5 yıldır 'en temel insani ihtiyaçlarından mahrum şekilde' ve 'acımasız bombardıman' altında mahsur kaldığını vurguladı.

Sadece geçen pazartesi 13 saatte 92 sivilin öldüğünü belirten Hüseyin, Esed rejimi ve müttefiklerinin 4 Şubat'tan bu yana yoğun saldırıya geçtiği Doğu Guta'da BM İnsan Hakları Konseyi olarak toplam 346 sivilin hayatını kaybettiğini ve 878 sivilin de yaralandığını belgelediklerini açıkladı.

Hüseyin, Doğu Guta'da tam bir kaos yaşandığına işaret ederek, ölü ve yaralı sayısının belirledikleri rakamın çok daha üzerinde olabileceği uyarısında bulundu.

Ölen sivillerin çoğunluğunun yerleşim alanlarına yapılan hava saldırıları sonucu gerçekleştiğini ifade eden Hüseyin, uluslararası hukuka göre korunması gereken sağlık kuruluşlarının bombalanmasına da tepki gösterdi.

Hüseyin, Esed rejimi ve destekçilerine acil ateşkes çağrısında bulunarak, hasta ve yaralıların acilen tahliye edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Doğu Guta'daki insan hakları ihlallerinin çoğunun savaş suçu olabileceğine vurgu yapan Hüseyin, uluslararası toplumu bu ihlallerin sorumlarının hesap vermesi için gereken çabayı sağlamaya davet etti.

  • Güncel 22 Şubat 2018 00:01
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN BM'den Doğu Guta için acil ateşkes çağrısı videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat