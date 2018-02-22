BM'den Doğu Guta için acil ateşkes çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el-Hüseyin, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin abluka altında tuttuğu Doğu Guta'ya 4 Şubat'tan bu yana düzenlenen saldırılarda 346 sivilin yaşamını yitirdiğini ve 878 sivilin yaralandığını belgelediklerini belirterek, acil ateşkes çağrısında bulundu.

Hüseyin yaptığı yazılı açıklamada, Doğu Guta'da yüz binlece sivilin son 5 yıldır 'en temel insani ihtiyaçlarından mahrum şekilde' ve 'acımasız bombardıman' altında mahsur kaldığını vurguladı.

Sadece geçen pazartesi 13 saatte 92 sivilin öldüğünü belirten Hüseyin, Esed rejimi ve müttefiklerinin 4 Şubat'tan bu yana yoğun saldırıya geçtiği Doğu Guta'da BM İnsan Hakları Konseyi olarak toplam 346 sivilin hayatını kaybettiğini ve 878 sivilin de yaralandığını belgelediklerini açıkladı.

Hüseyin, Doğu Guta'da tam bir kaos yaşandığına işaret ederek, ölü ve yaralı sayısının belirledikleri rakamın çok daha üzerinde olabileceği uyarısında bulundu.

Ölen sivillerin çoğunluğunun yerleşim alanlarına yapılan hava saldırıları sonucu gerçekleştiğini ifade eden Hüseyin, uluslararası hukuka göre korunması gereken sağlık kuruluşlarının bombalanmasına da tepki gösterdi.

Hüseyin, Esed rejimi ve destekçilerine acil ateşkes çağrısında bulunarak, hasta ve yaralıların acilen tahliye edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Doğu Guta'daki insan hakları ihlallerinin çoğunun savaş suçu olabileceğine vurgu yapan Hüseyin, uluslararası toplumu bu ihlallerin sorumlarının hesap vermesi için gereken çabayı sağlamaya davet etti.