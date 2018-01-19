BM'den Afrin operasyonu açıklaması

Zeynep ( gerçeği) 20 Ocak 2018 00:03 Alçaklar , Abd 'nin , Pentagon 'un alçak sözcüleri ...Bosna 'da Müslüman soykırımında aylar sonra gelen pislikler ...hangi '' İNSANİ YARDIM ''mış o ?? 4000 TIR SİLAH İNSANİ YARDIM MI ?? Bölge insanına beş kuruşluk yardım yapmadınız , alçak soysuzlar !!