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BM'den Afrin açıklaması: Siviller engelleniyor

BM'den Afrin açıklaması: Siviller engelleniyor

Birleşmiş Mİlletler, Afrin'e yönelik askeri harekatta PKK/PYD'nin sivillerin çatışma bölgelerinden ayrılmasını engellediğini açıkladı. BM Genel Sekreter Sözcülerinden Farhan Haq, siviller için endişe duyduklarını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 07-03-2018 21:58 - Güncelleme: 08-03-2018 00:23

Birleşmiş Milletler (BM), Afrin'e insani erişim ve terör örgütü YPG/PKK'nın, bölgeden ayrılmasını engellediği sivillerin kentten çıkmasına izin verilmesi için sahadaki bütün taraflarla görüşüldüğü ancak bazı sorunlarla karşılaşıldığını bildirdi.

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde Afrin'den ayrılmak isteyen ancak ''yerel yetkililer'' tarafından engellenen sivillerin durumundan endişe duyduklarını söyledi.

Afrin'den şimdiye kadar 5 bin kişinin ayrılabildiğini ancak şimdi sivillerin çıkışına izin verilmediğini ve bu konudaki endişelerini daha önce de dile getirdiklerini ifade eden Haq, Afrin'e insani erişim ve bölgeden sivillerin ayrılabilmesi için sahadaki bütün taraflarla görüştüklerini ama yer yer sorunlarla karşılaştıklarını söyledi.

Haq, AA muhabirinin ''Yerel yönetimler ile kimleri kastediyorsunuz? Bunlar YPG/PKK terör örgütü mü?" sorusuna ''Evet onlar da dahil.'' yanıtını verdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric de, Afrin'de ''yerel yetkililer'' şeklinde tanımladığı terör örgütü YPG/PKK'nın güvenli yerlere gitmek isteyen sivilleri engellemeye devam ettiğini bildirmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 08 Mart 2018 01:08 pyd hic kimseyi sahada tutmuyor herkes kendi evini barkini namusunu korumak icin seferber olmuslar medya milletti uyutmakla hic biryere varamayacaksiniz baski altindaki hayatiniz batsin hayat hep akp korkusu ile yasayacaksaniz ölun daha iyi

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