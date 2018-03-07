BM’de Suriye’deki katliamı görüşüp göbek attılar

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, Suriye'de Beşar Esad rejiminin Doğu Guta'da sürdürdüğü insan hakları ihlalleri konusunda bir toplantı düzenledi.

Toplantı sonrasında ise ABD ve Suudi Arabistan delegeleri görüntüleri daha sonra basına sızan bir “parti” verdi. Delegeler, Suriye’de yaşananları konuştukları İnsan Hakları Konseyi toplantısının ardından dans etmeye başladılar.

Doğu Guta'da büyük bir krizin yaşandığı bu dönemde ortaya çıkan gizli görüntüler ise büyük tepki çekti.

ESAD'IN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ KINANDI

Öte yandan Konsey, Esad rejiminin Doğu Guta'da sürdürdüğü insan hakları ihlallerini şiddetle kınayan karar tasarısını kabul etti.

Oturumda, başta Doğu Guta olmak üzere Suriye'de rejimin işlediği tüm temel insan hakları ihlalleri ve istismarları, uluslararası hukuku çiğnemesi ve insani durumun kötüleşmesini kınayan karar tasarısı 29 evet, 4 hayır ve 14 çekimser oyla kabul edildi.

Konsey'in kabul ettiği karar tasarısında, rejimin, Doğu Guta'ya sürekli insani erişim vermemesi, hastanelere ve sivil altyapıya karşı bitmek bilmeyen saldırıları, her türlü ağır silah ve hava bombardımanlarıyla sivilleri ayrım gözetmeksizin vurması ve kimyasal silah kullanıldığı iddiaları "şiddetle" kınanıyor.

İngiltere'nin karar tasarısında Doğu Guta'da BM'nin aldığı 30 günlük insani ateşkes kararının hemen uygulanması, sivillere acil insani yardım sevkiyatı yapılması ve bölgedeki yaralı ve hasta binden fazla kişinin acil tahliye edilmesi talebi yer alıyor.

Tasarıda ayrıca Doğu Guta'da insan hakları ihlalleri ve istismarlarını işleyenler ile uluslararası hukuku çiğneyenlerin hesap vermesi gerektiği vurgulanırken bölgedeki son ihlallerin BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu tarafından kapsamlı ve bağımsız şekilde soruşturulması talep ediliyor.

  • Güncel 07 Mart 2018 16:43
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  • Misafir 07 Mart 2018 17:28 Katar-Suudi rekabeti Doğu Guta'yı nasıl vurdu?..Suriye'nin en önemli cephelerinden biri olan Doğu Guta'da Suudi Arabistan ile Katar arasında yaşanan rekabetin yansıması

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