BM'de gergin anlar 3 ülke temsilcisi salonu terketti

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Suriye'de rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki kimyasal silah saldırısı üzerine, New York'taki BM Genel Merkezi'nde toplandı. Toplantıda gergin anlar yaşandı. Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi konuşmaya başlayınca ABD, İngiltere ve Fransa Daimi Temsilcileri, Güvenlik Konseyi salonunu terk etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, bölgesel ve küresel güçlerin yıkıcı ve hayal dahi edilemez sonuçlara neden olacak çıkar çatışmaları yüzünden Suriye'deki savaşın ulusal ya da bölgesel bir krizin ötesine geçtiğini ve şu anda uluslararası güvenliği tehdit ettiği uyarısında bulundu.

AA'nın haberine göre, BM Güvenlik Konseyi (BMGK), Suriye'de rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki kimyasal silah saldırısı üzerine Fransa, İngiltere, ABD ve konseyin geçici üyelerinden Fildişi Sahili, Hollanda, Peru, Polonya, Kuveyt ve İsveç'in talebiyle toplandı.

ABD TEMSİLCİSİ HALEY: ABD, SURİYE'DEKİ KİMYASAL SİLAH SALDIRISINA CEVAP VERECEK

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise Duma'daki kimyasal silah saldırısına ilişkin, ''Sadece bir canavar bunu yapabilir. Sadece bir canavar sivilleri hedef alır.'' dedi.

BMGK harekete geçse de geçmese de ABD'nin Suriye'deki kimyasal silah saldırısına ''cevap vereceğini'' bildiren Haley, dünyanın artık adaleti görmesi gerektiğini ve böyle bir noktaya ulaştıklarını kaydetti.