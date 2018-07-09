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BMC'nin sahibi Ethem Sancak kimdir aslen nereli merak edilen eşi kim

BMC'nin sahibi Ethem Sancak kimdir aslen nereli merak edilen eşi kim

BMC'nin sahibi Ethem Sancak kimdir merak ediliyor. Peki Ethem Sancak kimdir, aslen nereli? Ethem Sancak'ın çok merak edilen eşi Nurten Yıldırım kimdir? Ethem Sancak'ın hayatı, biyografisi internethaber.com'da.

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Eklenme Tarihi: 09-07-2018 04:35 - Güncelleme: 09-07-2018 04:35

BMC'nin sahibi Ethem Sancak'ın hayatı haberimizde.

ETHEM SANCAK KİMDİR? Ethem Sancak, 1958 Siirt doğumlu Türk iş adamı. İlk ve orta eğitimini Siirt'te tamamlayan Sancak üniversiteyi ise İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamladı. 1976 yılında mezun olduktan sonra 1976-1978 yılları arasında gazetecilik yaptı.

Üniversite yıllarında katıldığı Türkiye İşçi Köylü Partisi'nin (TİKP) güneydoğu ve doğu sorumluluğu ile Diyarbakır İl Başkanlığını yaptı. İlerleyen yıllarda ticarete atıldı.

1987 yılında Es Ecza Deposu'nu, 1989'da kozmetik ve itriyat alanında eczanelere hizmet sunan Esko Itriyat'ı, 1993 yılında ise Hedef Ecza Deposu'nu kurdu. Hedef Ecza Deposu'nun 2001 yılında Alliance Boots ile ortaklık kurması sonucu kurulan Hedef Alliance Holding yönetim kurulu başkanlığını yapmıştır. Elindeki holding hisselerini satan Sancak, ES Mali Yatırım Danışmanlık adında bir şirket kurmuş, bu şirketle kamyon, otobüs ve askeri araç üreticisi BMC'yi satın almıştır.

2006 – 2010 yılları arasında Brezilya İstanbul Fahri Konsolosu olarak görev yaptığı sırada iki ülke arasındaki ilişkilere katkılarından ötürü döneminin Brezilya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Lula da Silva tarafından, iki ülke arasındaki ilişkilere katkılarından ötürü Brezilya'nın en üst düzey hizmet madalyası olan "Rio Branco Liyakat Nişanı" ile onurlandırılmıştır.

2001 yılında 'Yılın İşletmecisi' ve 2005 yılında 'Yılın Girişimcisi' seçilen Ethem Sancak, 2007 yılında ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 'Milli Egemenlik Üstün Hizmet ve Onur Ödülüne' layık görülmüştür.

Fuat Sezgin ile birlikte 2010 yılında kurmuş olduğu Fuat Sezgin İslam ve Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı'nın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

2004 – 2010 yılları arasında Türkiye Ecza Depocuları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve 2007 – 2008 yılları arasında TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Sosyal İşler Komisyon Başkanı olarak görev yapmış olan Sancak, şu anda İstanbul Modern Sanat Müzesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, İstanbul Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, TEGV Yönetim Kurulu Üyesi, ERG Yürütme Kurulu Üyesi, Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği(TUSEDAD) Kurucu Üyesi, TESEV Mütevelliler Kurulu Üyesi, Darüşşafaka Cemiyeti Yüksek Danışma Kurulu Üyesi ve Ak Parti Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu (DHK) üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Okan Üniversitesi Danışma Kurulu üyesidir.

ETHEM SANCAK'IN EŞİ KİMDİR KAÇ ÇOCUĞU VAR? Ethem Sancak evli ve 2 çocuk babasıdır. Ethem Sancak'ın eşinin adı Nurten Yıldırım'dır. 

Nurten Yıldırım Sancak

Ethem Yıldırım'ın çocuklarının adı ise Özer ve Ayşegül Sancak'tır. Özer Sancak, ünlü sunucu Ebru Akel ile evli.

Nurten Sancak-Ethem Sancak-Ayşegül Sancak

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