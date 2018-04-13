BM uyardı: Topyekün askeri gerilime neden olur

BM Genel Sekreteri Gutterres, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında bir konuşma yaptı. Guterres, Suriye'de yaşanan gerilimle ilgili, "Tüm ülkeleri sorunmlu hareket etmeye çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Yükselen tansiyonla ilgili uyarılarda bulunan BM Genel Sekreteri, "Birleşmiş Milletler'de tıkanan süreç, büyük çaplı bir çatışmaya neden olabilir"şeklinde konuştu.

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Guterres'den sonra söz alan Rusya'nın BM Büyükelçisi ise ABD, İngiltere ve Fransa'yı eleştirdi.

Rus Büyükelçi, Fransa, İngiltere ve ABD'nin sadece Suriye hükümetini devirmek ve Rusya'yı zaptetmekle ilgilendiklerini söyledi.

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