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BM uyardı: Topyekün askeri gerilime neden olur

BM uyardı: Topyekün askeri gerilime neden olur

Suriye kriziyle ilgili açıklamada bulunan BM Genel Sekreteri Guterres, "BM'deki çıkmaz topyekun askeri gerilime neden olabilir" dedi.

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Eklenme Tarihi: 13-04-2018 19:18 - Güncelleme: 13-04-2018 19:18

BM Genel Sekreteri Gutterres, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında bir konuşma yaptı. Guterres, Suriye'de yaşanan gerilimle ilgili, "Tüm ülkeleri sorunmlu hareket etmeye çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Yükselen tansiyonla ilgili uyarılarda bulunan BM Genel Sekreteri, "Birleşmiş Milletler'de tıkanan süreç, büyük çaplı bir çatışmaya neden olabilir"şeklinde konuştu.

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Guterres'den sonra söz alan Rusya'nın BM Büyükelçisi ise ABD, İngiltere ve Fransa'yı eleştirdi.

Rus Büyükelçi, Fransa, İngiltere ve ABD'nin sadece Suriye hükümetini devirmek ve Rusya'yı zaptetmekle ilgilendiklerini söyledi.

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