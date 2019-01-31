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BM Özel Raportörü Kaşıkçı'nın nişanlısı ile görüştü

BM Özel Raportörü Kaşıkçı'nın nişanlısı ile görüştü

İSTANBUL'daki Suudi Arabistan Başkansolusluğu'unda öldürülen Cemal Kaşıkçı cinayeti için Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Raportörü Agnes Callamard, olaya yakından tanıklık eden Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ve bazı STK temsilcileriyle görüştü.

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Eklenme Tarihi: 31-01-2019 14:07 - Güncelleme: 31-01-2019 14:07

Birleşmiş Milletler (BM) Raportörü Agnes Callamard, Cemal Kaşıkçı cinayeti için Türkiye'ye birkaç gün önce geldi.

Callamard, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin İstanbul'daki temasları kapsamında, Şişli'de bir otelde Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ile basına kapalı görüştü. Olay günü konsolosluk önünde saatlerce bekleyen ve Kaşıkçı'nın konsolosluk binasından çıkmaması üzerine durumu çevresine bildiren Cengiz'den bilgi alan Callamard, daha sonra STK temsilcileriyle bir araya geldi.

Heyetin, İstanbul'daki temaslarını tamamladığı, gün içinde Ankara'ya hareket edeceği belirtilirken, başkentte devlet ve istihbarat temsilcileriyle görüşmesi bekleniyor.  BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Callamard, 2 Şubat'a kadar Türkiye'de olacak.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Kaşıkçı cinayetine ilişkin uluslararası soruşturmanın Callamard'ın yetkisi altında yürütüleceğini, Callamard'ın talebi üzerine "Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili koşulların" insan hakları açısından gözden geçirileceğini ve değerlendirileceğini açıklamıştı.

Agnes Callamard'ın Türkiye'ye ziyaretine, İngiliz avukat Helena Kennedy ile eski Dünya Adli Tıp Akademisi Başkanı ve Coimbra Üniversitesi Tıp Fakültesi Müdürü Prof. Dr. Duarte Nuno Vieira da eşlik ediyor.

CESET HALA YOK
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda katledilmişti.  Cinayetin üzerinden geçen sürede Kaşıkçı'nın ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıktı, ancak cesedinin nerede olduğu konusu hala netlik kazanmadı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • D21 31 Ocak 2019 14:09 Bu nişanlısını hiç samimi bulmuyorum. Tam bir gold digger!

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