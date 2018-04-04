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BM Komiserine ağır küfür: Boş kafalı O. çocuğu...

BM Komiserine ağır küfür: Boş kafalı O. çocuğu...

Filipinler lideri Rodrigo Duterte yine küfür etti. Duterte Filipinler'deki uyuşturucuyla mücadelesi kampanyasını eleştiren Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin'e 'boş kafalı' ve 'O.. çocuğu' diyerek küfür etti.

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Eklenme Tarihi: 04-04-2018 12:27 - Güncelleme: 04-04-2018 12:27

Filipinler lideri Duterte geçen ay kendisine 'psikiyatrik değerlendirmeye' ihtiyacı olduğunu söyleyen ve ülkedeki uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında yaşandığı belirtilen insan hakları ihlallerini eleştiren BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el Hüseyin'e küfürlü yanıt verdi. 

'KOCA BİR KAFAN VAR AMA İÇİ BOŞ': "Hey o.. çocuğu komiser, psikiyatriste gitmeye mi ihtiyacım var? Pskiyatrist bana 'Siz iyisiniz. Sadece küfür etmeyi seviyorsunuz' dedi" ifadelerini kullandı.

Danışmanlarının kendisine Hüseyin'in sözlerine yanıt vermeme tavsiyesinde bulunduğu ancak kendisinin 'intikam istediğini' söyleyen Duterte, "Bak koca bir kafan var ama içi boş. Kulaklarının arasında (beyindeki) gri madde yok. Orası boş. Saçlarını besleyecek besinleri bile salgılayamıyor çünkü saçların dökülmüş" ifadelerini kullandı.

'EVET GERÇEKTEN ÖLDÜRÜYORUM'... Daha önce eski ABD Başkanı Barack Obama ve hatta Papa Francis'e yönelik küfürlü ve hakaretamiz açıklamalar yapan 73 yaşındaki ağzı bozuk Filipinli lider sözlerini şöyle sürdürdü:  "Kaba mıyım? Evet kabayım. Bunun hakkında yapabileceğim bir şey yok. İnsanları mı öldürüyorum? Evet gerçekten öldürüyorum. Hadi uyuşturucu yapmaya devam edin. Size çok önceden durmanızı söyledim."

BENİ HAPSEDECEĞİNİZİ SANIYORSANIZ HAYAL KURUYORSUNUZ... İnsan hakları gruplarına da seslenen Duterte "Eğer beni hapsedebileceğinizi sanıyorsanız rüya görüyorsunuz" ifadelerini kullandı. 2016 ortasında iktidara gelen Duterte'nin uyuşturucu operasyonlarında 6 ayda binlerce uyuşturucu kullanıcısı ve satıcısının öldüğü belirtiliyor. Filipinler polisi baskınlarda polise karşılık veren 4100 şüphelinin öldürüldüğünü savunurken insan hakları örgütleri bu rakamaın 3 kat daha fazla olduğunu öne sürüyor ve yetkilieri cinayetle suçluyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 04 Nisan 2018 13:00 Adam çok iyi yapıyor işini iyi yapanlara mani olmaktan başka işe yaramayan bmyede güzel cevap vermiş uyuşturucu yüzünden binler öleceğine uyuşturucuyu satanlar gebertirsin daha iyi

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