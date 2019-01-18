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BM Genel Sekreteri Guterres'ten 'güvenli bölge' açıklaması

BM Genel Sekreteri Guterres'ten 'güvenli bölge' açıklaması

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'nin kuzeyinde 20 mil derinlikte (32 kilometre) güvenli bölge kurulması önerisine ilişkin, "Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları dikkate alınmalı" dedi.

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Eklenme Tarihi: 18-01-2019 23:16 - Güncelleme: 18-01-2019 23:16

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Suriye'nin kuzeyinde 20 mil derinlikte (32 kilometre) güvenli bölge oluşturulmasına ilişkin soru üzerine Guterres, şunları kaydetti:

"Suriye için bulunan çözümün üç prensipten oluşması gerektiğine inanıyoruz. İlki, Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü olmalı. İkinci prensip, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları dikkate alınmalı. Üçüncü olarak Suriye nüfusunun çeşitliliği dikkate alınmalı ve toplumun farklı bileşenlerinin de sesinin duyulmasına izin verilmeli. Bizim 3 kriterimiz bu."

Dünyanın gözünü çevirdiği 'Güvenli Bölge' neresi?

BM'nin, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili uluslararası bir soruşturma başlatıp başlatmayacağına ilişkin sorusuna ise Guterres, şu yanıtı verdi:

"Benim herhangi bir soruşturma yetkim yok. Genel Sekreter'in ne yapıp ne yapamayacağı konusunda bir karışıklık var. Soruşturmayı, BM Güvenlik Konseyi, barış ve güvenliği tehdit ettiğine karar verip bana yetki verirse başlatabilirim. Bazı durumlarda ise BM Genel Kurulu yetki verebilir. Benim cezai soruşturma başlatacak bir yetkim yok ve hiçbir ülkeden de herhangi bir resmi talep gelmedi. BM İnsan Hakları Konseyi bu tür durumlarda karar almak için bir olasılık. Üye ülkelerden talep gelmesi halinde BM İnsan Hakları Konseyinin kullanabileceği birçok yöntem var.''

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İsviçre'nin Davos kasabasında 22-25 Ocak'ta yapılacak Dünya Ekonomik Forumu'na katılacağını da açıklayan Guterres, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması amacıyla bir yol haritası belirlenmesi için ABD ve Kuzey Kore'nin, ciddi müzakerelere bir an önce başlaması gerektiğini söyledi.

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