Blu TV'nin yerli vampir dizisi Yaşamayanlar fragmanında o sahne olay!

Yerli vampir dizisi Yaşamayanlar, ilk fragmanı ile olay yarattı. Blu TV'nin özel yapımı olan Yaşamayanlar, oyuncu kadrosu, fragmanı ve konusu ile daha şimdiden çok merak ediliyor. Dizinin senaryosunu Şamil Yılmaz kaleme alıyor. Dizinin görüntü yönetmeni ise Tariel Meliava… Dizinin yapımcılığını Bubi Film, Ran Film, Braveborn ve İstanbul ‘74 üstleniyor.

Yıldız isimleri bir araya getiren ‘Yaşamayanlar’ın çekimleri geçtiğimiz ay tamamlandı. Yaşamayanlar'ın konusu ise şöyle “164 yaşında genç bir vampir olan Mia (Elçin Sangu), akıl hocası Karmen'in (Selma Ergeç) önderliğinde, aklındaki planı gerçekleştirmek için İstanbul'a gelir. Amacı kendisini vampire dönüştüren Dmitry’yi (Kerem Bürsin) öldürüp yeniden insan olmaktır fakat tarihin en güçlü vampirlerinden biri olan Dmitry’yi öldürmek sandığı kadar kolay olmayacaktır. Karanlık geçmişine sırtını dönmüş olan kadim vampir Numel (Birkan Sokullu) de, bu amaç uğruna Mia ve Karmen'le ittifak kurar.