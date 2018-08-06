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Bloomberg'in iddiası! ABD'den Türk şirketlerine yaptırım hazırlığı

Bloomberg'in iddiası! ABD'den Türk şirketlerine yaptırım hazırlığı

ABD merkezli Bloomberg kanalı, Başkan Erdoğan’ın “çılgın projeler” olarak nitelediği dev projeleri yapan şirketlere yaptırım gelebileceğini iddia etti. Rahip Brunson’u bahane ederek Adalet ve İçişleri Bakanlarına yaptırım uygulayan ABD’nin yeni hedefi Türkiye ekonomisi.

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Eklenme Tarihi: 06-08-2018 07:40 - Güncelleme: 06-08-2018 07:40

Halkbank’a yönelik 17 Aralık FETÖ kumpasını New York’ta resmi soruşturmaya dönüştüren ABD, casusluk sanığı Brunson bahanesiyle tehdit ettiği Türkiye’ye geri adım attıramayınca bu kez 25 Aralık’ı yeniden sahneye koymaya hazırlanıyor.

Yeni Şafak'ın haberine göre ABD, Türkiye ile krizi derinleştirmeye yönelik yeni adımların hazırlığını yapıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdülhamid Gül'e yönelik yaptırımların sinyalini, kararın açıklanmasından günler önce duyuran ekonomi haber bülteni Bloomberg, şimdi de yeni bir iddia ortaya attı. Casusluk sanığı rahip Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılmaması bahanesiyle Türkiye'yi tehdit ederek iki bakan hakkında yaptırım kararı veren ABD yönetimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geri adım atmayarak aynı şekilde mukabelesi sonrası yeni bir gasp girişiminin aktörlüğüne soyunacak. Bloomberg'in iddiasına göre Washington, Ankara'yı hedef alan yeni yaptırımlar kapsamında 'Erdoğan'ın çılgın projelerini yapan şirketleri' hedef alacak.

25 ARALIK'IN İKİNCİ PERDESİ: 17 Aralık 2013'te FETÖ'cü emniyet ve yargı mensuplarını kullanarak doğrudan Halkbank'ı hedef alan ve darbe girişiminin püskürtülmesinin ardından aynı kumpası New York'ta sürdüren Evanjelist-Siyonist ittifakı, 17 Aralık'ın ikinci adımı '25 Aralık'ı yeniden devreye sokacak. Yurt genelinde pek çok dev projeyi hayata geçiren ve yatırımlara yön veren işadamlarının hedeflendiği 25 Aralık 2013 darbe girişimi, ABD'nin yeni finansal yaptırımları olarak Ankara'nın karşısına çıkarılacak. Bloomberg'in iddiasına göre Türk bakanlara yönelik yaptırımlar sonrasındaki hedef, Erdoğan'a destek veren sermaye grupları olacak.

HER YERİ TEHDİT KOKUYOR: ABD'nin Rusya'ya karşı izlediği yolun aynısını Türkiye'ye yönelik de devreye sokacağını yazan ekonomi portalı, Türkiye'de havalimanları, köprüler ve Kanal İstanbul'u kapsayan projeler için 200 milyar dolardan fazla yatırım yapılmış olduğunu kaydetti. 'Türk bankaların 100 milyar dolardan fazla dış borcu olduğu' savının yazılarak ekonominin dolara karşı kırılgan olduğu mesajı verilmeye çalışılan haberde, İran'a yaptırımları delen Halkbank'a yönelik milyarlarca dolar ceza gelebileceği de savunuldu. ABD'nin Türkiye'ye yönelik 'ekonomik acı'yı artırma imkanının bulunduğunu ileri süren haber portalı, Brunson'un salıverilmemesi ve Erdoğan'ın 'boyun eğmemesi' halinde çıkarılacak faturanın kabaracağı tehdidi savurdu.

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