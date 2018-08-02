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BlackBerry Ghost ve Ghost Pro duyuruldu!

BlackBerry Ghost ve Ghost Pro duyuruldu!

BlackBerry, yeni orta segmentli telefonları Ghost ve Ghost Pro'yu tanıttı.

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Eklenme Tarihi: 02-08-2018 16:11 - Güncelleme: 02-08-2018 16:11

BlackBerry, bir süredir merakla beklenen Evolve X kod adıyla ortaya çıkan akıllı telefonunu tanıttı. BlackBerry Ghost Pro, 5.99 inçlik Full HD + ekrana sahip. 18:9 ekran oranıyla da yenilikçi bir yol izliyor ve yeni trende ayak uydurmayı başarıyor.

Ghost Pro'da 16 MP çözünürlüğünde bir ön kamera, arka tarafında ise 13 MP + 12 MP olan çift kamera mevcut. Standart versiyon Ghost'da ise 13 MP +13 MP şeklinde çift kamera mevcut. Cihazın bir üst versiyonu Snapdragon 660 ve 6GB RAM ile güçlenirken, standart versiyonu Snapdragon 450 ve 4GB ile güçleniyor.

Her iki cihazda da 4000 mAh’lik batarya bulunuyor. Qualcomm’un Quick Charge 3.0 ve kablosuz şarj desteği ise dikkat çeken özellikler arasında yer alıyor. Yumuşak dokulu plastik arka panel ve alüminyum çerçeveyle birlikte, cihazın arka yüzünde bir de parmak izi sensörü mevcut. 

BlackBerry Ghost ve Ghost Pro tanıtıldı!
Genel olarak iki cihazın teknik özelliklerine bakacak olursak;

Corning Gorilla Glass 5 koruma ile 5,99 inç (2160 × 1080 piksel) Full HD + 2.5D kavisli cam ekran
Ghost: Adreno 506 GPU ile 1.8GHz hızında sekiz çekirdekli Snapdragon 450
Ghost Pro: Adreno 512 GPU ile sekiz çekirdekli Snapdragon 660 (4 adet 2.2GHz Kryo 260 + 4 adet 1.8GHz Kryo 260)
Ghost: 4GB RAM ve 64 GB depolama
Ghost Pro: 6GB RAM ve 64 GB depolama

Her iki cihaz için de 2 TB'a kadar microSD desteği
Android 8.1 (Oreo)
Hibrid Çift SIM (nano + nano/microSD)
Ghost: Çift tonlu LED flaş ile 13MP + 13MP çift arka kamera, Samsung S5K3L8 sensörü
Ghost Pro: Çift tonlu LED flaşlı, f/1.8 diyaframlı 12MP arka kamera (Samsung S5K2L8 sensör), Samsung S5K3M3 sensörlü f/2.6 diyaframlı13MP ikincil kamera

Her iki cihaz için de f/2.0 diyafram ile 16MP ön bakan kamera
Parmak izi sensörü
3.5mm kulaklık girişi, FM Radyo, Dolby Atmos (Ghost Pro için)
4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5 LE, USB 2.0 Tip-C, USB OTG

BlackBerry Ghost 360 dolar, Ghost Pro ise 515 dolar fiyat etiketinden satışa sunulacak. Henüz ne zaman ülkemize geleceği ise verilen bilgiler arasında yer almıyor maalesef.

Kaynak: Teknolojioku

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