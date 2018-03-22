Black Panther sosyal medya rekoru kırdı

‘Black Panther’ filmi, gişede liderliği sürdürürken Twitter’da da birinci oldu. Gişe rekortmeni ‘Black Panther’, Twitter’da da rekor kırdı.

Black Panther sosyal medya rekoru kırdı

‘Black Panther’ filmi, gişede liderliği sürdürürken Twitter’da da birinci oldu. Gişe rekortmeni ‘Black Panther’, Twitter’da da rekor kırdı. Twitter, film hakkında 35 milyonun üzerinde tweet atıldığını açıkladı. Böylece ‘Black Panther’, ‘Star Wars: Güç Uyanıyor’un rekorunu kırmış oldu. Star Wars’un son devam halkası olan ‘The Last Jedi’ de hakkında en çok tweet atılan filmler sıralamasında üçüncü sırada yer aldı.

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Black Panther sosyal medya rekoru kırdı

Twitter’dan yapılan açıklamaya göre Black Panther, ABD’de en çok tweet’lenen konu olurken, ikinci sırada İngiltere, üçüncü sırada da Tayland geldi. Marvel'ın yeni alametifarikası Black Panther, gişede de liderliği bırakmıyor. Vizyona girmesinin ardından 5. hafta sonunda 27 milyon dolar gişe yaparak birinciliği elinde tutmayı başardı. Tarihinin en iyi 5. hafta sonu açılış rakamına ulaşmayı başaran, Wakanda'nın egzotik atmosferine taşınan süper kahraman macerası, bu hafta itibariyle listedeki 50 film arasında en yüksek gişeye sahip film oldu. Film, ABD’de 605 milyon dolarlık gişe rakamına ulaşırken, dünya çapında 1,2 milyar dolarlık hasılat elde etti.

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Black Panther sosyal medya rekoru kırdı

‘Black Panther’ filmi, gişede liderliği sürdürürken Twitter’da da birinci oldu. Gişe rekortmeni ‘Black Panther’, Twitter’da da rekor kırdı. Twitter, film hakkında 35 milyonun üzerinde tweet atıldığını açıkladı. Böylece ‘Black Panther’, ‘Star Wars: Güç Uyanıyor’un rekorunu kırmış oldu. Star Wars’un son devam halkası olan ‘The Last Jedi’ de hakkında en çok tweet atılan filmler sıralamasında üçüncü sırada yer aldı.

36
Black Panther sosyal medya rekoru kırdı

Twitter’dan yapılan açıklamaya göre Black Panther, ABD’de en çok tweet’lenen konu olurken, ikinci sırada İngiltere, üçüncü sırada da Tayland geldi. Marvel'ın yeni alametifarikası Black Panther, gişede de liderliği bırakmıyor. Vizyona girmesinin ardından 5. hafta sonunda 27 milyon dolar gişe yaparak birinciliği elinde tutmayı başardı. Tarihinin en iyi 5. hafta sonu açılış rakamına ulaşmayı başaran, Wakanda'nın egzotik atmosferine taşınan süper kahraman macerası, bu hafta itibariyle listedeki 50 film arasında en yüksek gişeye sahip film oldu. Film, ABD’de 605 milyon dolarlık gişe rakamına ulaşırken, dünya çapında 1,2 milyar dolarlık hasılat elde etti.

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