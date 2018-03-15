Bizim Hikaye'yi yerden yere vurdular bu sahne gerçekten...

FOX TV'nin ABD menşeili Shameless'tan uyaralama olan Bizim Hikaye'nin 25.yeni bölüm fragmanı sosyal medyada olay yarattı. Barış ve Hülya'nın yakınlaşması Bizim Hikaye izleyicisini çıldırtı.

FOX TV 'nin Shamless dizisinden uyarlama olan dizisi Bizim Hikaye FOX TV'nin en çok izlenen dizilerinden. Perşembe akşamları reyting sonuçlarının hep zirvesinde olan Bizim Hikaye'yi bu kez izleyiciler yerden yere vurcu. Twitter

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FOX TV’nin sevilen dizisi Bizim Hikaye’nin 25. bölüm 2. tanıtımı izleyicileri bir hayli sinirlendirdi. Başrollerini Hazal Kaya ve Burak Deniz’in paylaştığı dizide, Filiz’le Barış’ın tekrar yakınlaşmaya başlaması herkesi mutlu ederken, sürpriz ziyaretçi bütün işleri bozdu. Cemil’le boşanmaktan vazgeçen Filiz’e artık eskisi gibi yaklaşmayacağına yemin eden Barış, yarım bıraktığı tıp fakültesine geri döndü. Twitter

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Fakat buna rağmen Filiz’den uzaklaşamayan Barış, hastanede Fikri’nin de doktorluğunu yapınca ikilinin arasındaki gerilim iyice tırmanmaya başladı. Fragmanda aralarını düzeltmeye çalışan Barış- Filiz çifti görmek herkesi mutlu ederken, Hülya gelip bir çuval inciri berbat etti.



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