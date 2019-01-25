Bizim Hikaye'nin Filiz'i Hazal Kaya ateş püskürdü haddinizi aşmayın!

FOX TV ekranlarında yayınlanan ekranların sevilen dizisi Bizim Hikaye'nin başrol oyuncusu Filiz'i canlandıran güzel oyuncu Hazal Kaya hakkında çıkan o haberlere ateş püskürdü. Twitter hesabından verdiği yanıtla sitem eden Kaya takipçileri tarafından da destek gördü.

Bizim Hikaye'nin Filiz'i Hazal Kaya ateş püskürdü haddinizi aşmayın!

Genç oyuncu Hazal Kaya, usta sanatçı Ayşen Gruda'nın vefatının sosyal medyada takipçileri tarafından hatırlatıldığı, bunun üzerine Ayşen Gruda ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştığı iddia edilmişti. Güzel oyuncu o iddiaya fena patladı.

123
Bizim Hikaye'nin Filiz'i Hazal Kaya ateş püskürdü haddinizi aşmayın!

İŞTE O DUYGUSAL PAYLAŞIM: "Çok güldük birlikte,çok eğlendik, çok dertleştik,çok anladık birbirimizi öyle ki birbirimizin derdini dert edindik... Çok şey öğrendim ondan,azıcık zamanda... Çok şanslı hissediyorum kendimi. İşine ve kendine duyduğu saygı, hayat enerjisi, kararlılığı, zekası, bilgi birikimi, duygusal derinliği ömrüm boyunca ilham olacak bana... Seni çok seviyorum Ayşen abla... Hoşçakal..."

223
Bizim Hikaye'nin Filiz'i Hazal Kaya ateş püskürdü haddinizi aşmayın!

'HADDİNİZİ AŞMAYIN' Bazı internet sitelerinde yayılan habere, Twitter hesabından tepki gösteren Kaya, "Kimsenin hatırlatmasıyla, verdiği tepkiyle paylaşım yapacak biri değilim ki bu bir ustaya veda mesajı. Hayatımı sosyal medyada yaşamıyorum. Siz de bunu çok iyi biliyorsunuz. Benden kendinize, hele ki bu tarz bir içerikle haber çıkaramazsınız. Haddinizi aşmayın, terbiyesizleşmeyin" dedi.

323
Bizim Hikaye'nin Filiz'i Hazal Kaya ateş püskürdü haddinizi aşmayın!

HAZAL'IN ANNESİ KANSERİ YENDİ Güzel oyuncu Hazal Kaya, önceki gün annesi Ayşegül Kaya ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Kaya, müjdeli haberi vererek kanser tedavisi gören annesinin hastalığı yendiğini söyledi.

423
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro