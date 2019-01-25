Bizim Hikaye'nin Filiz'i Hazal Kaya ateş püskürdü haddinizi aşmayın!

Genç oyuncu Hazal Kaya, usta sanatçı Ayşen Gruda'nın vefatının sosyal medyada takipçileri tarafından hatırlatıldığı, bunun üzerine Ayşen Gruda ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştığı iddia edilmişti. Güzel oyuncu o iddiaya fena patladı.
İŞTE O DUYGUSAL PAYLAŞIM: "Çok güldük birlikte,çok eğlendik, çok dertleştik,çok anladık birbirimizi öyle ki birbirimizin derdini dert edindik... Çok şey öğrendim ondan,azıcık zamanda... Çok şanslı hissediyorum kendimi. İşine ve kendine duyduğu saygı, hayat enerjisi, kararlılığı, zekası, bilgi birikimi, duygusal derinliği ömrüm boyunca ilham olacak bana... Seni çok seviyorum Ayşen abla... Hoşçakal..."
'HADDİNİZİ AŞMAYIN' Bazı internet sitelerinde yayılan habere, Twitter hesabından tepki gösteren Kaya, "Kimsenin hatırlatmasıyla, verdiği tepkiyle paylaşım yapacak biri değilim ki bu bir ustaya veda mesajı. Hayatımı sosyal medyada yaşamıyorum. Siz de bunu çok iyi biliyorsunuz. Benden kendinize, hele ki bu tarz bir içerikle haber çıkaramazsınız. Haddinizi aşmayın, terbiyesizleşmeyin" dedi.
HAZAL'IN ANNESİ KANSERİ YENDİ Güzel oyuncu Hazal Kaya, önceki gün annesi Ayşegül Kaya ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Kaya, müjdeli haberi vererek kanser tedavisi gören annesinin hastalığı yendiğini söyledi.
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