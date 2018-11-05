Bizim Hikaye oyuncusu Nesrin Cavadzade lahmacun da künefe de yiyor peki nasıl fit kalıyor?

BİZİM Hikaye dizisi oyuncularından Nesrin Cavadzade paylaştığı bir fotoğrafına gelen yoruma verdiği cevapla sosyal medyayı salladı... Fotoğraflarıyla sosyal medyada fenomen olan Nesrin Cavadzade, fit vücuduna laf eden izleyicisine cevap verirken neler yediğini ve buna rağmen nasıl fit kaldığını yemin ederek anlattı.
Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Önceki gün Nesrin Cavadzade'nin Instagram hesabından paylaştığı göbeğini açıkta bırakan fotoğrafı, kısa sürede 130 bin kişi tarafından beğenildi.
"YEMİN EDERİM BEN DE LAHMACUN YİYORUM"... Bir hayranının ‘Üç lahmacun ve bir künefeden sonra bu vücudu görmemeliydim.’ şeklindeki sözlerine sanatçı, ‘Yemin ediyorum ben de yiyorum, ama sonra koşuyorum.’ diye cevap verdi.
Cavadzade'nin geçtiğimiz günlerde paylaştığı bu yatak pozu çok sayıda beğeni almıştı.
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