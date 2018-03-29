Bizim Hikaye 28. bölüm fragmanı son bölüm ekrana kilitledi

FOX TV'de perşembe akşamları ekrana gelen ve yayınlandığı gün reytinglerde üst sıralara yerleşmeyi başaran Bizim Hikaye dizisinin son bölümü yine ekrana kilitlemeye başardı. Herkes şimdiden Filiz ve kardeşlerinin hikayesinin anlatıldığı, Shamless'in Türkiye uyarlaması olan Bizim Hikaye dizisinin 28. yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Ömer’in bir anda Filiz’in hayatına girmesi Barış’ı çok rahatsız eder. Ömer’le ilgili şüpheleri her geçen gün artan Barış, Filiz’e Ömer’in gerçek yüzünü göstermek için farklı bir yola başvurur. Filiz Barış’ın Ömer’i kıskandığını düşünürken, Barış onun göründüğü gibi bir adam olmadığını ispatlama peşindedir. Öte yandan Ömer de onun için asıl tehlikenin Cemil değil Barış olduğunu anlamıştır. İki adam arasında bir soğuk savaş başlamak üzeredir.

Zeynep’in içine kapanıklığını ve mutsuzluğunu çözmek isteyen Filiz’in yardımına Ömer yetişir. Zeynep’e yardımcı olabileceğini söyleyen Ömer, bir pedagogla görüşmesi konusunda Filiz’i ikna eder. Fakat Ömer’in niyeti farklıdır.

BİZİM HİKAYE 28. BÖLÜM FRAGMANI: Bizim Hikaye 28. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bizim Hikaye 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren buradan izleyebilirsiniz.