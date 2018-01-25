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Bizim Hikaye 20.yeni bölüm fragmanı Filiz şimdi ne yapacak?

Bizim Hikaye 20.yeni bölüm fragmanı Filiz şimdi ne yapacak?

Bizim Hikaye 20.yeni bölüm fragmanı şimdiden merak edilmeye başlandı. 1 Şubat tarihinde ekrana gelecek olan Bizim Hikaye 20.yeni bölümde neler olacak? Yayınlanan son bölümde Filiz'in annesiyle olan diyaloğu damga vurmuştu. Bizim Hikaye 20.yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti internethaber'de.

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Eklenme Tarihi: 25-01-2018 11:37 - Güncelleme: 25-01-2018 11:37

Fox Tv'de perşembe günleri yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Bizim Hikaye ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Shamaless uyarlaması olan Bizim Hikaye başlarda eleştirilse de reytinglerde iyi sonuçlar elde ediyor. Peki Bizim Hikaye'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bizim Hikaye yayınlanan son bölümde Filiz ve Barış ne yapacak merak konusu olmuştu. Bilindiği üzere Filiz, Barış tarafından kaçırılmıştı. Ne karar vereceği merak edilen Filiz ne Barış'ı ne Cemil'i tercih etti. Cemil ile çocuklar için evlenen Filiz işin ciddiyete bindiğini yeni fark etti. Annesinin de evde olduğunu gören Filiz iyice araya sıkıştı. Peki Bizim Hikaye 20.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BİZİM HİKAYE 20.YENİ BÖLÜM FRAGMANI Bizim Hikaye 20.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bizim Hikaye 20.yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren haberimizden izleyebilirsiniz. 

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