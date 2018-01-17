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Bizim Hikaye 18.bölüm fragmanı Barış ve Filiz dudak dudağa

Bizim Hikaye 18.bölüm fragmanı Barış ve Filiz dudak dudağa

Bizim Hikaye 18.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 18 Ocak 2018 perşembe günü ekrana gelecek olan Bizim Hikaye 18.yeni bölümde neler olacak? Fox Tv'de yayınlanan son bölümüyle büyük ilgi gören Bizim Hikaye 18.yeni bölümde Barış ve Filiz dudak dudağa geldi.

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Eklenme Tarihi: 17-01-2018 11:20 - Güncelleme: 17-01-2018 11:20

Fox Tv'de perşembe günleri ekrana gelen ve ilgiyle takip edilen Bizim Hikaye yeni bölümde Barış, Filiz'i düğünden kaçırır. Bir eve giden Barış ve Filiz dudak dudağa geldi. Peki yeni bölümde neler olacak?

Bizim Hikaye 18.yeni bölümde Barış ve Filiz'in yakınlaştığını görüyoruz. Başrollerini Hazal Kaya ile Burak Deniz'in paylaştığı Bizim Hikaye'de Cemil, Filiz'in kaçırılmasına dayanamaz. Barış ve Filiz'i takip eden Cemil büyük bir şokla karşılaşır. Çünkü Barış ve Filiz artık dudak dudağa yakalandı. İşte Bizim Hikaye 18.yeni bölüm fragmanı

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM NELER OLDU?  Barış büyük sırrını sonunda itiraf eder. Bu durum Filiz ile birlikte herkesi derinden sarsar. Ortaya çıkan gerçekler göz ardı edilecek gibi değildir. Filiz artık üst üste gelen yalanlardan yıkılır ve bir süre kafasını dinlemek ister. Bu sırada tüm aile başına bir şey geldiğini düşündükleri Filiz’i aramaya koyulur. Filiz’in halinden kendini sorumlu tutan Barış’ın başına korkunç bir olay gelir. Bu olay herkesin onun hakkında endişelenmesine ve belki de Filiz’in incinen duygularının yeniden açığa çıkmasına sebep olacaktır.

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