Biz onu yıllarca Banu Alkan diye biliyorduk ama...

Yıldızların, şöhret olmadan önceki isimlerini biliyor musunuz? Birçok ünlü şöhreti yakalamadan önce, henüz yolun başındayken doğum isimlerini değiştirdi. Değiştirmeyenler ise gerçek isimlerini değil de farklı isimler kullanmayı tercih etti. İşte ünlülerin gerçek isimleri...

Biz onu yıllarca Banu Alkan diye biliyorduk ama...

Magazin dünyasında birçok ünlü şöhreti yakalamadan isimlerini değiştirdiğini biliyor muydunuz? Birçok ünlü şöhreti yakalamadan önce, henüz yolun başındayken doğum isimlerini değiştirdi. Yıldız isimlerin şöhret olmadan önceki isimleri duyanları adeta hayrete düşürüyor. Kimi adını soyadını kimi ise sadece adını ya da soyadını değiştirmiş. Sahneden podyuma, televizyondan sinemaya, işte ünlülerin gerçek adları...

Seda Sayan - Aysel Gülaçar

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Biz onu yıllarca Banu Alkan diye biliyorduk ama...

Teoman - Fazlı Teoman Yakupoğlu

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Biz onu yıllarca Banu Alkan diye biliyorduk ama...

Burcu Esmersoy - Kamile Burcu Esmersoy

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Biz onu yıllarca Banu Alkan diye biliyorduk ama...

Cüneyt Arkın - Fahrettin Cüreklibatur

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