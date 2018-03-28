Biz onu yıllarca Banu Alkan diye biliyorduk ama...

Magazin dünyasında birçok ünlü şöhreti yakalamadan isimlerini değiştirdiğini biliyor muydunuz? Birçok ünlü şöhreti yakalamadan önce, henüz yolun başındayken doğum isimlerini değiştirdi. Yıldız isimlerin şöhret olmadan önceki isimleri duyanları adeta hayrete düşürüyor. Kimi adını soyadını kimi ise sadece adını ya da soyadını değiştirmiş. Sahneden podyuma, televizyondan sinemaya, işte ünlülerin gerçek adları...



Seda Sayan - Aysel Gülaçar