Biyolojik yaş nasıl hesaplanır? İşte biyolojik yaşı küçültmenin sırrı

İnsanlar bazen kendilerini çok genç ya da çok yaşlı hissederler. Ancak insan biyolojik yaşını kendi belirler. Peki kişiden kişiye göre değişen biyolojik yaş nasıl hesaplanır?

Biyolojik yaş nasıl hesaplanır? İşte biyolojik yaşı küçültmenin sırrı

Dünyaca ünlü futbolcu 33 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun sağlık kontrollerinde biyolojik yaşının 20 olduğu ortaya çıkmıştı. Ortalama bir futbolcunun vücudundaki yağ oranı yüzde 10-11, kas kütlesi yüzde 46 iken Ronaldo'nun yüzde 7 ve yüzde 50 olarak belirlenmişti. Peki, bu nasıl olabiliyor? İstanbul Aydın Üniversitesi VM Medical Park Florya Hastanesi’nden Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Nujen Çolak Bozkurt biyolojik yaşımızı nasıl küçültebileceğimizin sırrını verdi.

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Biyolojik yaş nasıl hesaplanır? İşte biyolojik yaşı küçültmenin sırrı

Kronolojik yaş (doğduğumuz günden itibaren hesaplanan takvim yaşımız) ile bedenimizin fonksiyonel olarak denk geldiği (biyolojik) yaşımız arasında fark olabilir. Bedenine iyi bakan ve sağlıklı bir beslenme tarzını benimseyenlerde biyolojik yaş, takvim yaşından çok daha genç olabilirken, tersine bir yaşam tarzı sürdürenler oldukları yaştan daha yaşlı gözükürler.

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Biyolojik yaş nasıl hesaplanır? İşte biyolojik yaşı küçültmenin sırrı

Aynı yaş grubundaki, örneğin 60-65 yaş aralığındaki bireyleri incelendiğimizde, bir kısmının bu yaş aralığında sık gözlenen kronik hastalıklara veya engellere sahip olduğunu, bir kısmının ise kendilerinden kronolojik olarak daha genç yaş aralığındaki bireylerin özelliklerini taşıdığını görmekteyiz.

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Biyolojik yaş nasıl hesaplanır? İşte biyolojik yaşı küçültmenin sırrı

BİYOLOJİK YAŞI BELİRLEYEN EN ÖNEMLİ FAKTÖRLER Biyolojik yaşı belirleyen en önemli faktörlerin; yaşanılan bölge, eğitim düzeyi, yeme alışkanlıkları, uyku düzeni, egzersiz alışkanlıkları, sigara ve alkol tüketim miktarı, duygusal durum ve maruz kalınan stres düzeyiyle yakından ilişkili olduğu gösterilmiştir. Henüz standardize edilmiş bir test yöntemi yoktur ancak bazı parametrelere kan testlerinde, doku örneklerinin incelenmesiyle veya egzersiz kapasitesi, zihinsel ve psikolojik testler gibi bir seri performans ölçümleriyle bakılabilir.

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