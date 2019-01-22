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Bitmeyen çileye bomba yorum: Bu rezalet size yazar başkan

Bitmeyen çileye bomba yorum: Bu rezalet size yazar başkan

Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Bursaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi ve Ali Koç'u eleştirdi. Çelikler, ''9 günde 3 transfer yapamayacaksanız, arogan beceriksiz manevi kardeşiniz Demiyın'ı da alın ve bırakın. Bu rezalet de hem size hem de ailenizin hanesine yazar.'' ifadelerini kullandı.

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Eklenme Tarihi: 22-01-2019 09:14 - Güncelleme: 22-01-2019 10:00

Ligde Bursaspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda Fenerbahçe’yi ağırladı. Sarı lacivertliler ilk yarıda Soldado’nun harika golüyle öne geçerek ilk yarıyı önde tamamlarken, yeşil beyazlılar ise son dakikalarda Aytaç Kara ile bulduğu golle skora denge getirdi. Karşılaşma 1-1’lik eşitlikle sona ererken Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Ali Koç ve Comolli'yi yerden yere vurdu.

Fenerbahçe'nin küme düşme adayı olduğunu ifade eden Çelikler, ''Ersun Yanal maçtan önceki açıklamalarında transfer olamayacağını ima eden açıklamalar yaptı. Çok açık söyleyeyim bu takım çok net küme düşme adayıdır. Maçı seyreden herkes ama herkes dedi ve düşündü ki " Fenerbahçe ileride top tutmalı ve pas yapabilmeli" ama maçı yorumlayan Reha Kapsal da dahil oyuncu değişikliği konusunda Roman takviyesi ile 5'li defansa dönüş önerebildi.'' dedi.

''KOCA KALÇALI AYEW''
Soldado için ayrı bir parantez açan ünlü spor adamı, ''Fenerbahçe'de Soldado dışında topu tutabilecek bir tane bile oyuncu yok. İşin kötüsü top kaybı rekortmeni, koca kalçalı Ayew'i iyi futbolcu sanan bir başkanı ve futbol aklı var. Fenerbahçe'nin orta sahası mücadele edebilecek oyunculardan oluşuyor. Ersun Hoca top tutabilsin diye aldığı Valbuena'nın büyük hatası nedeniyle golü yedi. Ama Valbuena o hatayı yapıp yalandan faul var diye yırtınmadan evvel de 3 net pozisyon vermişlerdi zaten.'' ifadelerini kullandı.

İKİ İSME ACIDI
Skertel ve Soldado'ya acıdığını ifade eden Çelikler, ''Mükemmel mücadele eden Isla, Dirar, Sadık ve Topal'a; ikinci yarıda düşse de elinden geleni yapan Jailson'un gayretine saygı duyuyorum. Muazzam oynayan Skrtel ve sahadaki en klas isim olduğunu her haliyle belli eden Soldado'ya ise acıdım. Samet Aybaba yaptığı 3 değişiklikten de verim aldı ama Yanal Valbuene ve Frey hamlesinden hiç ama hiç verim alamadı.'' dedi.

''ACİL 3 OYUNCU ŞART''
Ersun Yanal'ın hayale kapılmaması gerektiğini belirten Çelikler, ''Ersun Yanal hiç hayale kapılmasın. Slimani kendine gelecek; Valbuena top kaybı yapmayacak; Ayew uçacak Benzia kaçacak diye düşünmesin. Acil ve çok kesin olarak 3 oyuncu şart. Kesin 8 numara, kesin 10 numara (Mehmet Ekici hep sakat hep sakat. Olmasa da vasat bir 10 iyi bir 8 numara ama güvenilmez) ve Ayew denilen poposunu kaldıramayan aymaz yerine oynayacak kanat forveti. Tabii asla ve kat'a Soldado satılmamalı. Haa denilecek ki 3 transfer için 3 yabancının gitmesi lazım, Reyes - Benzia'yı Comolli ile birlikte tatile gönderin o 3 kalite transferini yapın.'' dedi.

''BU REZLET SİZE YAZAR''
Ali Koç'a yüklenen Serdar Ali Çelikler, ''Eğer kalan 9 günde 3 transfer yapamayacaksanız, arogan beceriksiz manevi kardeşiniz Demiyın'ı da alın ve bırakın. Çünkü akla hayale gelmeyen skorlar alır bu takım. Bu rezalet de hem size hem de ailenizin hanesine yazar. Kimden mi söz ediyorum.. Elbette başkandan..'' ifadelerini kullandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • kenan mert 22 Ocak 2019 10:34 ne comolli ne ersun nede şu an ki futbolcular 3 yeni adam alsan 2 si tutsa 2 kişinin biri sakat olsa ortalamada yine 9 10 a oynar hayalleriniz bu ise başka tabii aziz yıldırım deyip de sizi kızdırmayalım ama ersun hocaa benim için fenerin hocası değil volkan bile gitmeli yani enine boyuna 15 16 17 18 inci sıra hakkınız doğrular acıdır ancak iyi 7 8 futbolcu ile ilk 5 e oynar ama ersun hocada tam bir fiyaskodur. parayı vurup yatıyla gezmeli bence ve öylede olacak..

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