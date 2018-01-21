Bitlis'ten kara haber: 5 şehit 14 yaralı

BİTLİS'in Hizan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonu sırasında askerin üzerine çığ düştü. İlk belirlemelere göre çığ altında kalan 5 asker şehit olurken 14'ü de yaralandı.
Valilikten yapılan açıklamada, PKK'ya yönelik İncirli köyü Giriziyaret Tepe bölgesinde "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erdal Kavallı Operasyonu" düzenlendiği belirtildi.
Operasyon kapsamında saat 12.20 sularında Batman Jandarma Komando Tabur Komutanlığı unsurlarınca icra edilen arama tarama faaliyeti esnasında görevli personelin üzerine çığ düştüğü kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Çığ düşmesi sonrasında Batman Jandarma Komando Tabur Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Astsubay Üstçavuş Ferruh Kulaoğlu, Jandarma Sağlıkçı Astsubay Çavuş Hilmi Öz, jandarma uzman çavuşlar Durmuş Tek, Yüksel Kapdan ve Ali Taştepe şehit olmuştur. Jandarma Binbaşı Bülent Cantürk, Jandarma Yüzbaşı Çağlar Sakinci, Jandarma Astsubay Üstçavuş Ahmet Karademir, Uzman Jandarma Çavuş Cihan İnal, jandarma uzman çavuşlar Ümit Köse, Eyyüb Alev, Kadir Yaman, Mehmet Ali Dilek, Bülent Kılınç, Mustafa Tiryaki, Emin Keser, Taner Açıker, Yusuf Dertli ve Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Koyuncu isimli personel, hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis'in Hizan ilçesinde çığ düşmesi sonucu yaralanan 12 askeri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.
ŞEHİT KULOĞLU'NUN BABA OCAĞINDA YAS VAR
Bitlis'in Hizan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Ferruh Kulaoğlu'nun Balıkesir'deki baba ocağına acı haber ulaştı.
Şehit Kulaoğlu'nun Altıeylül ilçesine bağlı Dinkçiler Mahallesi 2. Güllük Sokak'ta oturan babası Necdet Kulaoğlu'na acı haber, aralarında Altıeylül Kaymakamı Oktay Kaya ve Altıeylül Belediye Başkan Yardımcısı Fikrettin Kocaman'ın da bulunduğu heyet tarafından verildi.
Şehadet haberinin ardından Kulaoğlu'nun baba evine Türk bayrağı asıldı.
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