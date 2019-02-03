Bitlis'ten ilk görüntüler! Çatı çöktü ölü ve yaralılar var

BİTLİS’te çatıdan kar düşmesi sonucu çöken kafenin altında kalan 8 kişiden biri hayatını kaybetti, 7’si yaralandı. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Olay, saat 14.30 sıralarında Hüsrevpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Bir kafenin teras çatısı, üzerinde biriken kar yağışı nedeniyle çöktü. Bu sırada terasta bulunan 8 kişi enkazın altında kaldı.
BİR KİŞİNİN CESEDİ ÇIKARILDI: İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Enkazın altından 1 kişinin cesedi çıkarıldı. Yaralı kurtarılan 7 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
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