Bitlis'te terör örgütü PKK'ya ağır darbe

Bitlis kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, silah, mühimmat ve patlayıcı depoları imha edildi. Valilikten yapılan açıklamada, Sehi Ormanları bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak ve barınakları imha etmek için 21-28 Ocak'ta, Bitlis Jandarma Bölge ve İl Jandarma Komutanlıkları ile güvenlik korucularının da katıldığı "Şehit Uzman Jandarma IV Kademeli Çavuş Şükrü Çakar 2009-1 Operasyonu"nun gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyon kapsamında yürütülen temas araması faaliyetlerinde, bölücü terör örgütü mensuplarına ait olduğu değerlendirilen silah, mühimmat ve patlayıcı madde depolarının imha edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere ver verildi:

"Operasyon genelinde 7 sığınak, 4 mağara, 8 terörist mevzisi, 6 avcı boy çukuru, 12 yazlık barınma alanı, bölücü terör örgütü eğitim alanı, 4 el yapımı patlayıcı, 575 kilogram amonyum nitrat, 7 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 M16 piyade tüfeği şarjörü, 188 doçka fişeği, 2 bin 540 biksi fişeği, bin 600 fişek, 26 av tüfeği fişeği, 5 roketatar sevk fişeği, el bombası, el telsizi, 2 dürbün, 2 termal silah dürbünü, 128 pil, 41 tüp, 4 güneş paneli, jeneratör, daktilo, yazıcı, 2 toner, 300 metre uzunluğunda fiber optik kablo, 5 kar elbisesi, örgütsel doküman ve bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."