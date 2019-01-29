Bitlis'te terör örgütü PKK'ya ağır darbe

Bitlis kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, silah, mühimmat ve patlayıcı depoları imha edildi. Valilikten yapılan açıklamada, Sehi Ormanları bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak ve barınakları imha etmek için 21-28 Ocak'ta, Bitlis Jandarma Bölge ve İl Jandarma Komutanlıkları ile güvenlik korucularının da katıldığı "Şehit Uzman Jandarma IV Kademeli Çavuş Şükrü Çakar 2009-1 Operasyonu"nun gerçekleştirildiği belirtildi.
Operasyon kapsamında yürütülen temas araması faaliyetlerinde, bölücü terör örgütü mensuplarına ait olduğu değerlendirilen silah, mühimmat ve patlayıcı madde depolarının imha edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere ver verildi:
188 doçka fişeği, 2 bin 540 biksi fişeği, bin 600 fişek, 26 av tüfeği fişeği, 5 roketatar sevk fişeği, el bombası, el telsizi, 2 dürbün, 2 termal silah dürbünü,
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