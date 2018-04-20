Bitlis'te silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı

BİTLİS'in Hizan ilçesinde aralarında husumet bulunan akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Yoğurtlu ile Aladana köyleri arasındaki bir yaylada karşılaşan, aralarında husumet bulunan akrabalar arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.

Silahın da kullanıldığı kavgada kardeşlerden Sinan Karabaş olay yerinde hayatını kaybetti, Mevlan Karabaş ağır yaralandı.

Kıbrıs'ta askerlik yapan ve izinli olduğu için memleketinde bulunduğu öğrenilen yaralı Karabaş, helikopterle Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavgaya karışanlardan M.K. gözaltına alındı.