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Bitlis'te Nemrut Gölü ziyaretçilerini büyülüyor

Bitlis'te Nemrut Gölü ziyaretçilerini büyülüyor

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olma özelliğine sahip Nemrut Krater Gölü, doğal güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

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Eklenme Tarihi: 05-07-2018 01:40 - Güncelleme: 05-07-2018 01:40

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olma özelliğine sahip Nemrut Krater Gölü, doğal güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Tatvan ilçesinde 2 bin 250 rakımda 13 kilometrekarelik yüz ölçümüyle bünyesinde barındırdığı sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş türleri ve doğal güzelliğiyle kentin en önemli turizm destinasyonları arasında bulunan Nemrut Krater Gölü, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" de alan seyrine doyumsuz manzarası ve el değmemiş doğasıyla keşfedilmeyi bekleyen Nemrut, adeta görenleri büyülüyor.

Günübirlik gezi düzenleyenler veya kamp yapan doğa meraklıları, Nemrut Kalderası'nın eşsiz manzarasını fotoğraflıyor.


Yaklaşık bir ay önce Fransa'dan yola çıkan ve Nemrut Krater Gölü'ne gelen Fransız çift Mickael Tetuanui Tuahıva ve Anais Pichard da Nemrut'un muhteşem doğasında kamp yapmanın mutluluğunu yaşadı. 

Tuahıva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seyahatleri kapsamında Fransa'dan Türkiye'ye geldiklerini belirterek, "Türkiye'deyiz. Bafra Gölü güzeldi. Sonrasında Kapadokya'daydık. Şimdi buradayız. Buradan rotamızı Moğolistan'a çevireceğiz. Türkiye güzel memleket, insanları hoş. Misafirperverlikleri şaşırtıcı. Buraları huzur dolu ve çok sevdik. Bu eşsiz yerden fotoğraf almak için burada durduk." diye konuştu.

Pichard ise Fransa'da yaşadıklarını ve seyahat etmek için bir ay önce yola çıktıklarını, Almanya, Avusturya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan'ın ardından 15 gündür Türkiye'de olduklarını anlattı.

Pichard, "Türkiye'den Moğolistan'a giderken İran, Azerbaycan, Hazar Denizi, Kazakistan, Kırgızistan ve Rusya'yı geçeceğiz. Otomobille seyahat edeceğiz. Burada manzarayı ve insanları keşfediyoruz. Hepsi şahane. Bilmediğimiz, görmediğimiz yerleri görüyoruz. Tatvan'a yakın olan birçok yeri keşfediyoruz. Çünkü insanlar Fransa'da böyle yerleri bilmiyorlar. Buradan fotoğraflar alıyoruz ki onlarda öğrensinler." dedi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden Nemrut'a gelerek burada arkadaşıyla kamp yapan Ahmet Dağdeviren ise Nemrut Krater Gölü'nü ilk defa gördüğünü ve çok beğendiğini söyledi.

Dağdeviren, "Burada olmaktan mutluyum doğayla baş başasınız. Buranın keşfedilecek bin bir sırrının ve gizeminin olduğunu düşünüyorum. " ifadelerini kullandı. 
 

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