Bitlis'te aldığı salçadan çıkanlar şoke etti! Mideniz bulanacak

BİTLİS ’in Adilcevaz ilçesindeki bir vatandaşın marketten aldığı biber salçasının içinden solucan benzeri cisimler çıktı.
İlçedeki marketten bir hafta önce aldıkları acı biber salçasıyla yemek yapan aile, yedikleri yemeğin ardından karın ağrısı yaşayarak rahatsızlandı.
İlk etapta yaşadıkları karın ağrısının neden kaynaklandığını anlamayan aile, salça kavanozunu ikinci kez açtığında içinden solucana benzer cisimlerin çıkmasıyla büyük şok yaşadı. Ev hanımı Gülay Beşkardeş yıllardır kullandıkları salçada ilk defada böyle bir durumla karşılaştıklarını ifade ederek, “Eşimin bir hafta önce aldığı salçayı ilk kullandığımız yemek sonrası bizim karnımıza ağrılar girdi.
İnsan sağlığı bu kadar basit olmamalı. Gerekenlerin yapılmasını istiyorum” dedi.Ailenin Tarım ve Orman Bakanlığına şikayette bulunması üzerine, ekipler marketten aldıkları aynı markaya ait başka bir salçayı laboratuvara götürdü.
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