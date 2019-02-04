Bitlis'te aldığı salçadan çıkanlar şoke etti! Mideniz bulanacak

Fakat bu ağrının neden kaynaklandığını o an için anlayamadık. Birkaç gün sonra tekrardan yemek yapmak için kaşıkla salça almak isterken, içinden bu cisimlerin çıktığını gördüm. Bu cisimlerin önce ip olduğunu zannettim, fakat elime alıp baktım. İpten çok solucana benziyor.