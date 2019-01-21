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Bitlis'in Tatvan ilçesinde kadın futbol takımı kuruldu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kadın futbol takımı kuruldu

Tatvan Onüç Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

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Eklenme Tarihi: 21-01-2019 02:01 - Güncelleme: 21-01-2019 02:01

Bitlis'in Tatvan ilçesinde ilk defa kurulan ve Tatvan Onüç Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, ilk antrenmanını bölgede bulunan bir halı sahada yaptı. Kulübün, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yaptığı görüşmeler sonrasında, önümüzdeki yıl tescil edilmesi beklenirken ilçe tarihinde ilk kez kurulan kadın futbol takımında 16-25 yaş arası 30 futbolcu bulununuyor. Takımın önümüzdeki yıl 3'üncü Lig'de oynaması planlanıyor.

"KADINLARA FIRSAT VERİLMELİ"
Tatvan Onüç Kulübü Teknik Direktörü Mecit Tekin, kadınlara fırsat verildiği müddetçe başaramayacakları hiçbir şey olmadığını söyledi. Tekin, "Ömrümü sporla geçirdim. Aynı zamanda futbol sevdalısı bir insanım. İlk defa bir kadın grubuyla çalışacağım. Farklı branşlarda kadın takımlarım oldu. Türkiye finallerine de çıktık. Ancak futbol takımı olarak ilk defa Bitlis'te böyle bir şey yapıyoruz. Gerçekten çok yetenekli kadın sporcularımız var. Kadın arkadaşlarımıza şans verildiği, imkan sunulduğu müddetçe bir kadının başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Yeter ki fırsat verilsin aşamayacakları hiçbir engel yoktur. Bitlis kültürüyle çok zengin bir şehirdir. Biz de kadın futbol takımımızla bu zenginliğe daha çok katkıda bulunacağız. Bitlis ilimizin tanıtımı açısından kadın futbolcularımız sayesinde daha güzel yerlere geleceğine inanıyorum. Bu konuda maddi ve manevi desteklerinizi bekliyoruz" dedi.

"BÖLGEMİZDE KADINLARIMIZA OLAN SAYGINLIĞI ARTTIRMAK İSTİYORUZ"
Onüç Spor Kulübü Kurucusu ve Antrenörü Canan Argınşah ise bölgede bulunan kadınlara saygınlığı arttırmayı hedeflediklerini belirtti. Argınşah, "Bu hayalim küçüklüğümden beri vardı. Burada daha önce kadın futbol takımı kurulmamış. Ben de bu konuda öncü olmak istedim. Birçok yere başvuruda bulundum. Pek destek göremedim. Kadınların futbol olayına çok sıcak bakılmadı. Tam ümidi kestiğim noktada Mecit hoca bana yardımcı olmak amacıyla bir telefon etti. Kendisine evet dedim ve takımı ona emanet ettim. Takımda oynayacak olan arkadaşlarımızı da kolay bulmadım. Aileleri de bize destek oldu. Takım olarak inşallah çok iyi yerlere geleceğiz. Bu işin daha başındayız. Ama rakip olarak kimseyi görmüyoruz. Öğrencilerimizin hepsini milli etmek istiyoruz. Bu hem bizim açımızdan hem de onların açısından büyük bir avantaj. Kadınlarımıza bir gelecek sunmuş oluruz. Bölgemizde kadınlarımıza olan saygınlığı arttırmak istiyoruz" diye konuştu.

Kendisini futbola ait hissettiğini kaydeden Tatvan Onüç Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı oyuncularından Helin Yıldız ise kadınlar üzerindeki algının değişmesi için yola çıktıklarını ifade etti.

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Kaynak : DHA

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