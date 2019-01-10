Bitlis'de 2 metre kar yağdı ev ve araçlar kara gömüldü

Bitlis'te kar kalınlığı bazı bölgelerde 2 metreyi buldu. Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı kent merkezindeki Hüsrevpaşa Mahallesi'nde ise tek katlı evler ve araçlar kara gömüldü.

Bitlis'de 2 metre kar yağdı ev ve araçlar kara gömüldü

Bitlis'te yoğun yağış nedeniyle kent merkezindeki tek katlı ev ve araçlar adeta kara gömüldü. İl genelinde 4 gündür devam eden kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.

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Bitlis'de 2 metre kar yağdı ev ve araçlar kara gömüldü

Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı kent merkezindeki Hüsrevpaşa Mahallesi'ndeki tek katlı evler kara gömüldü. Kent sakinleri evlerinin üzerinde ve çevresinde biriken karları küreklerle temizledi.

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Bitlis'de 2 metre kar yağdı ev ve araçlar kara gömüldü

TOKİ bölgesi, Hüsrevpaşa Mahallesi ve Çam Sitesi'nde de araçların üzeri karla kaplandı. Kent merkezindeki bir otobüs durağı da yarıya kadar kara gömüldü.

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Bitlis'de 2 metre kar yağdı ev ve araçlar kara gömüldü

Belediye ekipleri cadde, sokak ve mahallelerde temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Çocuklar, temizlik çalışması sonucu yol kenarlarında biriken karda oynadı.

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