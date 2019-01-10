Bitkisel hayattaki kadına tecavüzde gelişme! Tüm erkeklerin...

ABD’de 10 yıldır bitkisel hayatta bulunan 29 yaşındaki bir hastanın doğum yapması üzerine bakımevinde görevli erkek sağlık görevlilerinin DNA örnekleri incelenecek.

Bitkisel hayattaki kadına tecavüzde gelişme! Tüm erkeklerin...

ABD'nin Arizona eyaletinde 14 yıl önce girdiği havuzda boğulmak üzereyken kurtarılan ve bitkisel hayata giren kadın, tedavisi için ailesi tarafından bir sağlık bakım evine verildi. Kimliği henüz tespit edilemeyen bir sapık, bitkisel hayattaki kadını tecavüz ederek hamile bıraktı. 29 yaşındaki hastanın doğum yapması üzerine bakımevinde görevli erkek sağlık görevlilerinin DNA örnekleri incelemeye alındı.

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Bitkisel hayattaki kadına tecavüzde gelişme! Tüm erkeklerin...

ABD’nin Arizona eyaletine bağlı Phoenix bölgesindeki bir bakımevinde meydana gelen tecavüz olayınının yankıları sürüyor. Boğulma tehlikesi atlatan ve bu olaydan sonra 10 yıldır bitkisel hayatta bulunan kadın hastanın doğum yapması üzerine başlatılan soruşturma derinleştirildi.

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Bitkisel hayattaki kadına tecavüzde gelişme! Tüm erkeklerin...

Polis, bakımevinde çalışan erkek sağlık görevlilerinden DNA testi istedi. Olayın yaşandığı Hacienda bakımevi, “Oldukça sarsıcı olayla ilgili gerçekleri ortaya çıkarmak için polis ve tüm diğer birimlerle işbirliği yapmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

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Bitkisel hayattaki kadına tecavüzde gelişme! Tüm erkeklerin...

Bakımevinin web sitesindeki şikâyetler arasında Aralık 2013 tarihli bir yorum göze çarpıyor. Çalışanlardan birinin 4 hastayla ilgili cinsel içerikli yorumlar yaptığı bildirilirken, bu çalışanın yorumdan sonra işine son verildiği kaydedildi. Söz konusu görevliyle ilgili araştırma sürüyor.

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