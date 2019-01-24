Bitkisel hayattaki kadına tecavüz etti skandalı DNA örneği çözdü!

ABD'nin Arizona eyaletinde bir bakım evinde 14 yıldır bitkisel hayattaki bir kadının doğum yaptığı vakada yeni gelişme var. Olay sonrası doğan çocuk kadının ailesine verilmişti. Polis ise hastanede geniş kapsamlı araştırma yapmaya başlamış ve hastanede çalışan herkesin DNA örneğini almıştı. Yapılan DNA eşleşmeleri sonucunda ise korkunç gerçek ortaya çıktı.

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