Bitkisel hayattaki kadına tecavüz etti skandalı DNA örneği çözdü!

ABD'nin Arizona eyaletinde bir bakım evinde 14 yıldır bitkisel hayattaki bir kadının doğum yaptığı vakada yeni gelişme var. Olay sonrası doğan çocuk kadının ailesine verilmişti. Polis ise hastanede geniş kapsamlı araştırma yapmaya başlamış ve hastanede çalışan herkesin DNA örneğini almıştı. Yapılan DNA eşleşmeleri sonucunda ise korkunç gerçek ortaya çıktı.
Arizona eyaletinde Hacienda HealthCare bakım evinde küçük yaşlardan beri bulunan 29 yaşındaki hasta tecavüze uğramış ve 29 Aralık’ta doğum yapmıştı. Klinikteki görevliler, hastanın doğum yapana kadar hamile olduğunun farkına varmadıklarını söylemişlerdi. Dünyaya gelen bebek ise hastanın ailesine teslim edilmişti.
Phoenix Polis Şefi Jeri Williams yaptığı açıklamada, araştırmalar sonrası 29 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle bir erkek hemşirenin tutuklandığını söyledi.
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