Bitcoin'den açığa alınan imamlardan ilk açıklama!

ZONGULDAK’ta sanal para birimi 'Bitcoin' ticareti yaptıkları iddiasıyla açığa alınan imamlar Mecit Kırımlı ve Satılmış Bayram, konuyu mahkemeye taşıdıklarını ve görevlerine döneceklerine inandıklarını söyledi.

Bitcoin'den açığa alınan imamlardan ilk açıklama!

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bulunan Aziziye Cami imam hatibi Mecit Kırımlı ile Dereköy Cami imam hatibi Satılmış Bayram, Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan soruşturma kapsamında, sanal para birimlerine para yatırdıkları iddiasıyla görevlerinden alındı. Kırımlı ve Bayram’ın internet üzerinden sanal para birimi 'Bitcoin' ticareti yaptıkları ileri sürüldü. Mecit Kırımlı ve Satılmış Bayram, görevlerine geri dönmek için mahkemeye başvurdu.

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Bitcoin'den açığa alınan imamlardan ilk açıklama!

Mecit Kırımlı, Bitcoin ile alakasının bulunmadığı, ancak başka bir dijital para denilen sisteme para yatırdığını söyledi. Kendisine kumpas kurulduğunu ifade eden Kırımlı, şöyle dedi:

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Bitcoin'den açığa alınan imamlardan ilk açıklama!

"Bitcoin ile uzaktan yakından alakamız yok. Bir kuruş bile yatırmadım. Bağlantım ve ticaretim yok. 'Blockchain' üzerinde bir yatırımım olmuştur ama Bitcoin ile ilgili bir yatırımım hiç olmamıştır. Blockchain de kanuni bir yatırım sistemidir. Finansal kuruluştur. Bu operasyonu kasıtlı ve bilerek şahsi düşünceleriyle art niyetli bir kumpas olarak nitelendirdim. 2016 yılında gereken şikayetler neticesinde soruşturma açıldı ve ardından dosya kapandı. 2017 yılında ben umredeyken yine soruşturma açıldı. Adalet bunun kararını verecektir."

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Bitcoin'den açığa alınan imamlardan ilk açıklama!

"EŞİM BAŞKA BİR SİSTEME PARA YATIRDI VE BATTI": Açığa alınmasının gerekçesini anlamadığını ve 2 aydır mağdur edildiğini söyleyen Satılmış Bayram da, "Bitcoin’in ne olduğunu bile bilmiyorum. Üzüldüm ve bir kumpas olduğunu anladım. Kesinlikle Bitcoin ile ilgili bir ilgim yoktur. Ceviz kabuğunu doldurmayacak nedenden dolayı 2 aydan beri mağdurum. 2015 yılında araç takip ve filo hizmetleri veren şirkete eşim tarafından yatırım yapıldı. Eşim ziynet eşyalarını satarak, kayınvalidemin etkisinde kalarak, bu şirketten kira getirisi olsun diye buna girdi. Ancak hiç kira getirisi almadan bu şirket battı. Bu konuda ben de mağdurum. Benden sonra veya önce birkaç arkadaşım da bu şirkete girmiş. Sanki bu şirkete ben arkadaşlarımı yönlendirmişim havası veriyorlardı. Ancak soruşturmada kimsenin etkisi altında kalmadan bu şirkete giren arkadaşlarım bunları beyan ettiler. Böyle bir kumpas içinde görevden alındım. Diyanet camiasının bu şekilde gündeme gelmesi yazık oldu" diye konuştu.

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