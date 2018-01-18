Bitcoin'de düşüş devam ediyor

Sanal para birimi Bitcoin değeri, 10 bin doların altına gerileyerek aralık ayı başından bu yana elde ettiği kazançları kaybetti. Dün yüzde 18,5 değer kaybeden Bitcoin, dün de 16,5'lik düşüş kaydederek TSİ 17.24'te 9 bin 662 dolara kadar geriledi.

Son iki gündeki kayıpları yüzde 30'a yaklaşan Bitcoin, 1 Aralık'tan bu yana elde ettiği tüm kazançları da geri vermiş oldu.

Ayrıca, son 1 günde Bitcoin'in kayıpları piyasa değerinde yaklaşık 30 milyar dolar kayba neden oldu.

Uzmanlar, dünyada kripto paralara talebin en yüksek olduğu 3 ülkeden ikisi Çin ve Güney Kore'de regülasyonların artabileceği endişesiyle yatırımcıların sanal para birimlerinde satış pozisyonu aldığını belirtti.

Diğer kripto paraların değerinde de azalış görüldü

Bitcoin'deki düşüşün ardından, diğer kripto paraların değerinde de bugün azalış görüldü.

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Dün yüzde 24 düşüş gösteren Ethereum'un değeri bugün yüzde 28 kayıpla 801 dolara kadar gerilerken, Ripple'ın değeri de dün yüzde 32 değer kaybettikten sonra bugün yüzde 31 azalarak 0,89 dolara geriledi.