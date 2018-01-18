  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Bitcoin'de düşüş devam ediyor

Bitcoin'de düşüş devam ediyor

Bitcoin,10 bin doların altına gerileyerek aralık ayı başından bu yana elde ettiği kazançları kaybetti.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 17-01-2018 18:11 - Güncelleme: 18-01-2018 00:11

Sanal para birimi Bitcoin değeri, 10 bin doların altına gerileyerek aralık ayı başından bu yana elde ettiği kazançları kaybetti. Dün yüzde 18,5 değer kaybeden Bitcoin, dün de 16,5'lik düşüş kaydederek TSİ 17.24'te 9 bin 662 dolara kadar geriledi.

Son iki gündeki kayıpları yüzde 30'a yaklaşan Bitcoin, 1 Aralık'tan bu yana elde ettiği tüm kazançları da geri vermiş oldu.

Ayrıca, son 1 günde Bitcoin'in kayıpları piyasa değerinde yaklaşık 30 milyar dolar kayba neden oldu. 

Uzmanlar, dünyada kripto paralara talebin en yüksek olduğu 3 ülkeden ikisi Çin ve Güney Kore'de regülasyonların artabileceği endişesiyle yatırımcıların sanal para birimlerinde satış pozisyonu aldığını belirtti. 

Diğer kripto paraların değerinde de azalış görüldü
Bitcoin'deki düşüşün ardından, diğer kripto paraların değerinde de bugün azalış görüldü.

Bitcoin'e değer kazandıran sadece 1 kişi!Bitcoin'e değer kazandıran sadece 1 kişi!Bitcoin'e değer kazandıran sadece 1 kişi!Bitcoin'e değer kazandıran sadece 1 kişi!HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

Dün yüzde 24 düşüş gösteren Ethereum'un değeri bugün yüzde 28 kayıpla 801 dolara kadar gerilerken, Ripple'ın değeri de dün yüzde 32 değer kaybettikten sonra bugün yüzde 31 azalarak 0,89 dolara geriledi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Bitcoin'de düşüş devam ediyor haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • feridun 17 Ocak 2018 22:05 Bitcoin altın değil ki alıp 10 sene saklayasın. önemli olan senin bitcoini ne kadardan alıp ne kadardan sattığındır. Tabi bunu bu ülkenin ekonomi bakanı bile bilmiyorsa haber yapan nerden bilsin

    CEVAP YAZ 0 2
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat