Bitcoin yüzünden boşanamıyorlar!

Bitcoin başta olmak üzere kripto para varlıklarının vergi vb. yasal altyapısı tartışma konusu olmaya devam ederken iş medeni hukuka kadar uzandı. Yatırımlarını kripto paralara yapan çiftlerin boşanırken aralarına bir de Bitcoin girdi.

Habertürk'te yer alan habere göre, İngiliz hukuk firması Royds Withy King, ellerindeki üç büyük boşanma davasının özellikle Bitcoin, Ripple, Ethereum, Litecoin üzerinde yoğunlaşan yatırımların hukuken tanımlanmadığı için mal paylaşımında problem yaşattığını ve boşanma davalarının çıkmaza girdiğini belirtti.

Vandana Chitroda isimli şirket ortağı, "Bunlar ilk davalar ancak fazlası da gelecek. Eşlerden biri kripto para varlıklarını bildirmediği için durum tam bir kabusa dönüşüyor" dedi.

Firma, elindeki üç davanın da Bitcoin, Litecoin, Ripple ve Ethereum varlıklara sahip kocaların üzerinde yoğunlaştığını belirtiyor. Bazı davalarda çok küçük miktardaki bir yatırımın fiyatlardaki olağanüstü sıçrama nedeniyle orijinal tutarın çok üzerinde bir noktaya ulaştığı ve bunun da paylaşımda sıkıntı yaratması da söz konusu.