Bitcoin için korkutan tahmin! Yıl sonuna kadar...

İsviçreli profesörlerin yaptığı araştırmaya Bitcoin’in pazar değeri yıl sonundan önce üçte bir oranında azalacak.

Bitcoin için korkutan tahmin! Yıl sonuna kadar...

Yeni Bitcoin kullanıcılarının artışının yavaşladığına dikkat çeken İsviçreli araştırmacılar, Metcalfe yasası gereğince kripto paranın piyasa değerinin eskisi kadar hızlı büyüyemeyeceğini açıkladı.

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Bitcoin için korkutan tahmin! Yıl sonuna kadar...

Geçtiğimiz yıl değerini 13 kat artıran Bitcoin, bu yılın ilk üç ayında ise yüzde 50 değer kaybetti. Piyasa değeri açısından dünyanın en büyük kripto parası olan Bitcoin, bu haftaya ise 7 bin dolar seviyesinde işlem görerek başladı.

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Bitcoin için korkutan tahmin! Yıl sonuna kadar...

ETH Zurich profesörlerinden Spencer Wheatley ve Didier Sornette, 16 Mart’ta yayınladıkları araştırmada, Bitcoin’in piyasa değerinin yıl sonuna kadar 77 milyar dolara kadar gerileyeceğini öngördü. Uzmanlar, haftaya 118 milyar dolar piyasa değeriyle başlayan kripto paranın, değerinden 41 milyar doların silineceğini, neredeyse yüzde 35 oranında değer kaybı yaşayacağını tahmin ediyor.

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Bitcoin için korkutan tahmin! Yıl sonuna kadar...

Analiz, spekülatif balonların geleceğini öngörmekte kullanılan ‘Log-Periodic Power Law Singularity’ adı verilen bir matematiksel modele dayanıyor.

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