Bitcoin çakılınca intihar etti

Bitcoin çakılınca intihar etti

Yüksek meblağlı kripto para yatırımından büyük zarar ettiği için depresyona girdiği düşünülen, Güney Koreli ikinci sınıf öğrencisi evinde ölü bulundu.Kripto para birimleri 2017'de Bitcoin başta olmak üzere neredeyse altın çağlarını yaşadılar. Ancak devletlerin yaptırımları ve kripto paralara olan aşırı ilginin düşmesi gibi sebeplerden dolayı aşırı yüksek değerlere çıkan kripto para birimleri epeyce düşmeye başladı. Bunun en büyük örneği ise 2017 Aralık ayında 19.000 Dolar civarında işlem gören Bitcoin'in şu anda 8700 dolarlara inmesi.

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Bitcoin çakılınca intihar etti

Kripto para alanına yatırım yapan kişi sayısı da 2017 ile birlikte oldukça arttı. Bununla birlikte oldukça yüksek meblağda kripto para alanına yatırım yapan, Güney Kore'de yaşayan 2. sınıf öğrencisi ve 20 yaşında olan bir genç, yatırımlarının büyük bir kısmını kaybettiğinden dolayı intihar etti. Evinde kafasına plastik, havası alınabilen bir torba sarılı halde ve yanında 13 litrelik helyum tankıyla ölü bulunan gencin ise, yapılan soruşturmalarda hikayesinin oldukça trajik olduğu ortaya çıktı.

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Bitcoin çakılınca intihar etti

200 milyon Güney Kore Wonu (yani yaklaşık 700 bin tl) değerinde kripto para yatırımı bulunan(bu yatırımı kendi yatırımları sayesinde elde ettiği belirtiliyor) genç, Güney Kore hükümetinin kripto para ticaretine getirdiği sıkı denetimlerden sonra, değerinin %50 kadar da düşmesiyle birlikte yatırımlarının büyük bir kısmını kaybetti. Bunun üzerine okula gelmemeye başlayan ve ailesiyle de görüşmeyen gencin, en son uyku sorunu ve depresyon sebebiyle doktora gittiği ve ilaç yazıldığı kaydedilmiş.

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Bitcoin çakılınca intihar etti

Yüksek meblağlı kripto para yatırımından büyük zarar ettiği için depresyona girdiği düşünülen, Güney Koreli ikinci sınıf öğrencisi evinde ölü bulundu.Kripto para birimleri 2017'de Bitcoin başta olmak üzere neredeyse altın çağlarını yaşadılar. Ancak devletlerin yaptırımları ve kripto paralara olan aşırı ilginin düşmesi gibi sebeplerden dolayı aşırı yüksek değerlere çıkan kripto para birimleri epeyce düşmeye başladı. Bunun en büyük örneği ise 2017 Aralık ayında 19.000 Dolar civarında işlem gören Bitcoin'in şu anda 8700 dolarlara inmesi.

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