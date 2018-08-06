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BIST 100 endeksi düşüşle başladı!

BIST 100 endeksi düşüşle başladı!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,33 düşüşle 95.290,46 puandan başladı. 

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Eklenme Tarihi: 06-08-2018 10:14 - Güncelleme: 06-08-2018 10:14

Açılışta BIST 100 endeksi 320,02 puan ve yüzde 0,33 azalışla 95.290,46 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,43, holding endeksi de yüzde 0,37 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,01 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 0,67 ile ticaret oldu. 

Cuma günü beklentilerin altında kalan enflasyon verisinin etkisiyle 96.064,30 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,13 değer kazancıyla 95.610,48 puandan tamamladı.

95 BİN SEVİYESİ KRİTİK
Analistler, Türkiye ile ABD arasındaki diplomatik gelişmeler ve haber akışının gündemi meşgul etmeye devam edeceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 95.500 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yükseliş eğiliminin korunacağını, aksi durumda 93.600 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde temmuz ayı reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesi yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, ABD'nin bugün başlayacak İran yaptırımları ve Çin ile ticarete ilişkin açıklamalarının yatırımcıların odağında yer aldığını kaydetti.
 

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