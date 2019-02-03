Bisikletten düşen 12 yaşındaki çocuk hastanede vefat etti

Samsun'un Çarşamba'da ilçesi Beyyenice Mahallesi'nde çevre sakinlerini yasa boğan olayda edinilen bilgilere göre, bisikletten düşerek yaralanan 12 yaşındaki Cihan Ulukan, Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili açılan soruşturma devam ediyor.