  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Bisikletli sapığın cezası belli oldu! Son sözü hayrete düşürdü

Bisikletli sapığın cezası belli oldu! Son sözü hayrete düşürdü

ANTALYA'da ekmek almaya giden kız çocukları R.K. (8) ile Z.Ö.B.'ye (13) cinsel tacizde bulunan Mehmet Elibol (31), 15 yıl hapis cezası aldı. Sanık Mehmet Elibol'un mahkemedeki son sözü ise "Anneme gideceğim ben" oldu.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 31-01-2019 14:45 - Güncelleme: 31-01-2019 14:45

Olay, geçen yıl Ocak ayında Kepez ilçesinde meydana geldi. Gündoğdu Mahallesi'nde ekmek almak için evden çıkan ilkokul öğrencisi R.K.'yı, Mehmet Elibol, bisikletiyle takip etmeye başladı. Elibol, marketten dönen kızı adres sorma bahanesiyle durdurdu. Bir süre çocukla yan yana yürüyen Elibol, daha sonra R.K.'yi taciz etti.

Şüpheli, balkondaki bir kadının seslenmesiyle hızla uzaklaşırken, ağlayarak eve giden R.K. durumu ailesine anlattı. Ailenin şikayeti üzerine bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Mehmet Elibol'u aynı mahallede yakaladı.

ANINDA TUTUKLANDI
Konuşma güçlüğü çeken ve yüz bölgesindeki doku bozulması nedeniyle yüzde 67 bedensel engelli raporu bulunan Mehmet Elibol'un, olaydan bir hafta önce de Teomanpaşa Mahallesi'nde Z.Ö.B.'yi taciz ettiği belirlendi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SON SÖZÜ: ANNEME GİDECEĞİM BEN
Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açılan Mehmet Elibol, son kez hakim karşısına çıktı. R.K.'ye karşı 'basit cinsel istismar' suçundan 15 yıla kadar, Z.Ö.B.'ye karşı 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 16 yıldan az olmamak kaydıyla cezalandırılması istenen sanık Mehmet Elibol'un mahkemedeki son sözü, “Anneme gideceğim ben" oldu.

İŞTE ALDIĞI CEZA
Mahkeme heyeti, Mehmet Elibol'un eyleminin her iki çocuğa karşı sarkıntılık düzeyini geçip, istismar olduğuna kanaat getirdi. Heyet, Mehmet Elibol'un suç tarihinde 12 yaşını tamamlamayan R.K.'ya 'cinsel istismar suçu'nu işlediğini dikkate alarak, 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Elibol, suç tarihinde 12 yaşını dolduran Z.Ö.B.'ye karşı da 'cinsel istismar suçu'ndan dolayı 6 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edildi.

PAYLAŞ tw fb
Kaynak : DHA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Bisikletli sapığın cezası belli oldu! Son sözü hayrete düşürdü haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 31 Ocak 2019 15:01 8 yasindaki cocuga vucudun uyaniyor yani?Simdi iceride ifadeni alirlar senin...

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro