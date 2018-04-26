Bisikletli gençler ölüme davetiye çıkardı

Gaziantep İpekyolu Caddesi üzerinde trafiğe çıkan bisiklet kullanıcıları, tehlikeli hareketlerle hem kendi canlarını hemde diğer sürücüleri tehlikeye attı. Diğer sürücüler tarafından cep telefonları ile kaydedilen görüntülerin ilkinde trafiğe rağmen yüzüstü uzanarak bisikleti kullanan gençler, yürekleri hoplattı. Görüntülerde bir bisikletli gencin ise trafikte ilerleyen araca çarpmaktan son anda kurtulduğu görüldü.

Aynı yolda bir başka görüntülerde ise bir otobüsün bagaj kapısına tutunarak giden iki bisikletlinin tehlikeli yolculuğu yer aldı. Bir araç sürücüsü tarafından kaydedilen görüntülerde, bisikletli gençlerin tehlikeye aldırış etmeden otobüsün arkasına tutunarak dakikalara yol alması dikkat çekti. Gençler, duydukları siren sesi üzerine doğrularak, bisikletlerini normal bir şekilde kullanmaya devam etti.Gençlerin akan trafiğe rağmen tehlikeli hareket ve yolculukları diğer araç sürücülerinin tepkilerine de neden oldu.