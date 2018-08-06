  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVKurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
eposta yazdır zoom+ zoom-

BİSAM'ın haziran açlık ve yoksulluk sınırı raporu

BİSAM'ın haziran açlık ve yoksulluk sınırı raporu

Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi'nin (BİSAM) verilerine göre, Temmuz’da dört kişilik bir ailenin açlık sınırı, bir önceki aya göre 252 lira artarak, 1,744 lira oldu.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 06-08-2018 14:35 - Güncelleme: 06-08-2018 14:35

BİSAM'ın Haziran 2018 dönemi için açlık ve yoksulluk sınırı raporundaki verilere göre, aynı dönemde yoksulluk sınırı da, bir önceki aya göre 873 lira artarak, 6,033 lira oldu.

BİSAM raporuna göre;

“Dört kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için, günlük 58.14 lira, aylık 1.744 liralık harcama yapması gerekiyor.

“Yetişkin bir kadının sağlıklı beslenmesi için yapması gereken harcama tutarı 14.94, yetişkin bir erkeğin 15.42, 10-18 yaş arası bir çocuğun 16.47, 4-6 yaş arası bir çocuğun ise 11.36 lira.

“Dört kişilik bir ailede her ferdin sağlıklı beslenmesi için alması gereken gıdaların maliyeti yaşa ve ürün grubuna göre farklılık gösteriyor.

“Temmuz 2018’de en yüksek maliyet grubunu 15.78 lira ile peynir, çökelek vb. ürünler oluştururken, bu ürünleri et, tavuk ve balık 10.96 lira ile takip ediyor.

“Süt ve yoğurt için yapılması gereken harcama tutarı 7.20, ekmek için yapılması gereken harcama tutarı ise günlük 3.64 lira. Katı yağ 2.38 lira, sıvı yağ ise 1.26 liralık masraf yapılması gereken ürün grupları.

“Sağlıklı bir beslenme için dört kişilik bir ailenin sebze ve meyve için ayırması gereken bütçe ise 7.89 lira.

“Yumurtaya 0.96, Şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 2.74 lira harcama yapılması gerekiyor.

“Temmuz 2018’de bir önceki yılın aynı ayına göre, sağlıklı beslenmek için yapılması gereken harcama tutarları esas alındığında, ürün gruplarının paylarında da değişiklik oldu.

Buna göre;

“Et, yumurta ve kuru baklagil grubu için yapılması gereken harcamaların toplam içindeki payı yüzde 26,3’den yüzde 27.4’e, süt ve süt ürünlerinin payı yüzde 38.2’den yüzde 39.5’e, meyve ve sebzenin payı yüzde 12.02’den yüzde 13.6’ya yükseldi. Buna karşın etin payı yüzde 20.25’ten, yüzde 18.9’a geriledi.

“Araştırmanın sonuçlarına göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken aylık harcama tutarı 448 lira olurken, bu rakam yetişkin bir erkek için 462 lira 10-18 yaş bir çocuk için 494 lira, 4-6 yaş bir çocuk için 339 lira oldu. (Tablo)

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN BİSAM'ın haziran açlık ve yoksulluk sınırı raporu haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro