Birsen Bekgöz aslen nereli eşi kimdir işte kızı Vera Birsen

Survivor Gönüllüler 2018 takımında yer alan Birsen Bekgöz adanın en iddialı isimlerinden biri olmaya aday. Peki Birsen Bekgöz kimdir eşi ve kızı hakkında neler biliniyor aslen nerelidir? Survivor yarışmacısı Birsen Bekgöz instagram hesabında bambaşka bir profil çiziyor. Şık ve alımlı bir kadın olan Birsen Bekgöz kızı Vera Birsen ile birlikte yaşıyor. Birsen Bekgöz'ün eşi ise merak konusu.

BİRSEN BEKGÖZ ASLEN NERELİ KAÇ YAŞINDA : 18 Ekim 1980 tarihinde Almanya'nın Berlin şehrinde doğan Birsen Bekgöz 38 yaşında. Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden mezunu olan Birsen Bekgöz Enka sporcusu olarak kısa mesafe koşucu. Almanya doğumlu olan Birsen Bekgöz aslen Ankaralı.

BİRSEN BEKGÖZ'ÜN EŞİ VE KIZI KİMDİR : Evli olan Birsen Bekgöz'ün eşine dair bir bilgi bulunmuyor. Birsen Bekgöz instagram hesabında da kocasıyla ilgili hiç bir paylaşım yapmamış. Haliyle Milli sporcunun eşi merak konusu. Birsen Bekgöz'ün Vera Birsen isminde bir kızı var. Birsen Bekgöz'ün kızı Vera bu sene 9 yaşına girdi.

BİRSEN BEKGÖZ INSTAGRAMI : Birsen Bekgöz instagram hesabında paylaştığı görüntüleri ile herkesi şaşırtıyor. Çok güzel ve şık bir kadın profili çizen Birsen Bekgöz, yoga hareketleri ile parmak ısırtıyor.

Birsen Bekgöz, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Nevin Yanıt ve Merve Aydın gibi Türkiye'nin milli koşucularından biri. Birsen Bekgöz 4x100 ve 4x400 bayrak takımlarının sırasıyla 44.71 3:29.42'lik dereceleri ve 400 metredeki 52.15'lik bireysel derecesiyle üç Türkiye rekorunun sahibi.

Kariyeri boyunca birçok kez Türkiye Şampiyonluğu yaşayan Bekgöz, 200 metrede 2004 ve 2005, 400 metre engellide 2004, 2006, 2010 ve 2013 yıllarında zirvede yer alan isim oldu. 2004 yılında Cezmi Or Kupası'nda 400 metre engellide altın madalya kazanan Birsen Bekgöz, İspanya'nın Almeria kentinde 2005 yılında düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda 200 metre, 400 metre engelli, 4x100 metre bayrak koşusu ve 4x400 metre bayrak koşusu dallarında yarıştı.

İslam Oyunları’nda 4X100 metre bayrak yarışında altın madalya kazanan Birsen Bekgöz, 4X400 metre engelli bayrak yarışında ise gümüş madalya aldı. Survivor'da gönüllüler takımının Nevin Yanıt ile birlikte koşucusu olan Birsen Bekgöz özel hayatında güzelliği ile dikkat çekiyor. İşte instagram hesabından yansıyan o hali ve kızıyla olan görüntüleri;

Birsen Bekgöz'ün eşi ve kızı kimdir? Gerçek hali bambaşka çıktı HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN